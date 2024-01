BBB 24: Neymar deseja boa sorte para participante que recusou "ficada"

Atleta comentou em postagem da estilista, que disputa vaga no reality através do "Puxadinho" - Foto: Divulgação

Atleta comentou em postagem da estilista, que disputa vaga no reality através do "Puxadinho" - Foto: Divulgação

O Big Brother Brasil 24 ainda não começou oficialmente, mas parece que o jogador Neymar Jr. já tem sua torcida definida. O atleta usou seu perfil nas redes sociais para desejar sorte à modelo e estilista Carolina Ferreira, uma dos treze candidatos do "Puxadinho" realizado pelo reality para escolher quem será o novo participante da próxima edição da atração.

Em um post no Instagram da modelo, o jogador do Al-Hilal comentou "boa sorte" com alguns emojis de aplausos. O comentário foi feito depois de a candidata a nova "sister" revelar que recusou "investidas" românticas do jogador, que teria tentado iniciar um affair com ela no passado.

Leia mais sobre o reality:



➢ Alô, São Gonçalo! Conheça Leidy Elin: a gonçalense, estudante da Universo, que promete causar no BBB 24

➢Alô, Niterói! Conheça Fernanda Bande: mãe, confeiteira e modelo niteroiense que estará no BBB 24



“Com o Neymar nunca fiquei. Só amizade. Ele já quis, mas nunca fiquei”, afirmou Carolina, em entrevista à Rede Globo. Na mesma entrevista, ela também revelou que já 'ficou' com diferentes nomes conhecidos do esporte, como o atacante do Flamengo Gabigol, o atleta do Real Madrid Éder Militão e o surfista Gabriel Medina.