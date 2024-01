Alô, São Gonçalo! Conheça Leidy Elin: a gonçalense, estudante da Universo, que promete causar no BBB 24

Leidy Elin é moradora do Morro do Feijão, em São Gonçalo - Foto: Divulgação/ Gshow/ Ricardo Vieira

Leidy Elin é moradora do Morro do Feijão, em São Gonçalo - Foto: Divulgação/ Gshow/ Ricardo Vieira

Quem acompanhou o ‘Big Day’ na última sexta-feira (5), pôde ver a gonçalense Leidy Elin, de 26 anos, estrear o time de participantes do Big Brother Brasil 24 com muito bom humor. Primeira a ser anunciada, Leidy já caiu no gosto do público antes mesmo da atração começar, e acumula mais de 370 mil seguidores em sua conta do Instagram.

Mas se o anúncio mostra apenas 30 segundos de cada personalidade que entra na casa, o OSG te conta, em detalhes: quem é Leidy Elin?

“Do Morro do Feijão para o mundo”, é assim que a Associação de Moradores do Morro do Feijão celebra a entrada da participante no reality. “Estamos muito alegres com essa notícia. Nossa moradora Leidy está no BBB 24! Parabéns Leidy, pelo seu sucesso! Estaremos aqui na torcida! Boa sorte, que Deus abençoe você nessa jornada. #TeamLeidy”, escreveu o coletivo em uma rede social.

É com a torcida de seus vizinhos, amigos e familiares, que Leidy Elin Fonseca de Alvarenga embarca na aventura de participar do reality show mais amado do Brasil. Se por muitos anos, o público reclamou da falta de representantes “gente como a gente” na casa, dessa vez o diretor do programa, Boninho, acertou em cheio.

Leidy Elin é uma representante ‘raiz’ de milhares de brasileiros, que se desdobram em vários para vencer na vida. Operadora de caixa, trancista e estudante de Direito na Universidade Salgado de Oliveira, em São Gonçalo, a jovem começou a trabalhar aos 14 anos, como manicure e cabeleireira, para ajudar nas despesas da casa.

Aos 8 anos de idade, perdeu o pai, e desde então acompanhou a batalha da mãe, Carla, que trabalhava como faxineira, para sustentar a família. “Nunca passei fome, ela nunca deixou, mas lutou pra caramba pra isso não acontecer”, disse a participante durante entrevista ao Gshow.

Foi assistindo à força da mãe que Leidy se tornou a mulher que é. Mil e uma profissões, Leidy Elin ainda tem tempo para ser estudante. A jovem revelou durante as seletivas, que um de seus sonhos, antes de entrar no Direito, era se tornar psicóloga, mas acabou desistindo por sua personalidade emotiva. “Sou canceriana, sou dramática, a pessoa vai contar a história pra mim e eu vou chorar mais que ela”, contou.

A participante sonha em abrir o próprio salão de beleza, com foco em tranças e cabelos afro | Foto: Divulgação/ Globo/ Paulo Belote

Hoje, ela é estudante do terceiro período de Direito na Universidade Salgado de Oliveira (Universo), no bairro da Trindade, em São Gonçalo, onde caminha para, no futuro, se tornar uma advogada de sucesso. Além disso, a jovem dividia seu tempo com o cargo de operadora de caixa em um shopping da cidade, mas pediu demissão recentemente para entrar na casa do BBB, alegando ter conseguido um estágio na área em que cursa.

Quanto à vida amorosa, a gonçalense chega no BBB livre, leve e solta. Segundo ela, passou a maior parte de sua vida namorando, chegou a ficar noiva por 5 anos - e terminou depois de descobrir uma traição -, mas hoje nem quer saber de relacionamento, apenas “pegar aqui, pega ali”, sem compromisso.

Entre seus sonhos, não está a fama, mas sim, a estabilidade financeira e a vontade de realizar seus sonhos e de sua família. Caso ganhe o programa, Leidy pretende comprar uma casa para a mãe e investir na construção de um salão de beleza com foco em tranças e cabelos afro, que são uma grande paixão em sua vida.

Determinada, divertida, de personalidade forte e levemente debochada, Leidy Elin é uma entre os 26 participantes do BBB 24 que prometem movimentar a casa mais vigiada do país.

Para seguir a gonçalense nas redes sociais, acesse @leidyelin no Instagram.

