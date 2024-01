Alô, Niterói! Conheça Fernanda Bande: mãe, confeiteira e modelo niteroiense que estará no BBB 24

Quando se pensa em BBB, o que vem à cabeça? Provas de resistência? Festas extravagantes? Participantes icônicos? Tudo isso e um pouco mais é o que faz do Big Brother Brasil, o maior reality show do país. Entretanto, algo se destaca: os participantes. Personalidades fortes e com potencial para se tornarem grandes jogadores costumam receber, antes mesmo da estreia do programa, destaque do público, e esse ano, a niteroiense, Fernanda Bande, é uma das sortudas.

Anunciada na última sexta-feira (5), durante o ‘Big Day’, a participante Fernanda Bande, de 32 anos, teve seu vídeo de apresentação viralizado na rede social ‘X’, antigo Twitter. O vídeo em questão, atingiu mais de 1 milhão de visualizações e ganhou elogios de muitos internautas. Mas quem é Fernanda Bande?

o boninho viu uma preciosidade nessa mulher. daqui uns anos, vamos olhar pra essa chamada e falar LENDA, nível ana paula e o champagne pic.twitter.com/aeIVATEVl6 — Thereza Chammas (@Fashionismo) January 7, 2024

Fernanda, com apelido de “Nanda”, é uma mulher de múltiplas habilidades. É mãe de duas crianças, confeiteira, modelo de lingerie, bailarina, eletricista nas horas vagas e uma artista de mão cheia para quase tudo que se propõe a fazer. Em sua entrevista ao Gshow, durante o processo seletivo para o reality, ela revelou que canta, dança, faz lustres e luminárias, costura roupas, borda e ainda faz artesanato em seu tempo livre, se definindo como “extremamente habilidosa com as mãos” - algo que pode ser positivo durante as provas do reality.

Antes de engravidar do primeiro filho, Marcelo, de 11 anos, Fernanda trabalhava como bailarina performática e já chegou a dançar em boates, shows e até mesmo em camarotes na Sapucaí. No entanto, deixou a vida de dançarina e hoje é modelo de lingeries e confeiteira, profissão que encontrou como uma forma de sair de um momento difícil em sua vida, mas que hoje, não lhe dá lucros da forma que desejaria.

"A vida não é um morango e eu só pareço ‘paty’ por fora. Tenho poucos clientes que são fiéis, e isso não paga as contas", disse a participante.

Nascida no Rio, mas criada em Niterói, a modelo revelou ter enfrentado momentos difíceis durante o relacionamento com o pai de sua filha, Laura, de 5 anos, pois se sentia constantemente podada pelo ex-marido. Ao sair dessa relação, Fernanda decidiu se libertar e hoje, apesar de viver um relacionamento sério, tem sua vida e sua felicidade como prioridade.

“As pessoas acham que sou uma menina qualquer, mas não sabem o que eu tenho aqui dentro. Sou o cavalo pangaré que ganha a corrida”, disse.

Agitada, comunicativa, determinada e “paranoica”, como ela mesma se define, Fernanda sonha em recuperar o dinheiro que investiu em montar sua própria confeitaria, que acabou a prejudicando financeiramente, e sonha em se tornar apresentadora de TV um dia. Outra meta, é desfilar como destaque em alguma escola de samba, trazendo de volta à sua vida, o grande amor que tem pela dança.

Fernanda Bande é uma das 26 participantes que estará na casa mais vigiada do Brasil, que estreia na noite desta segunda-feira (8).

Para acompanhá-la no Instagram, acesse a conta de sua confeitaria @bemquevaibemquevem. A conta pessoal da participante, @nandabande, encontra-se desativada no momento, e a família trabalha para recuperar o acesso.