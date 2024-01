Conheça Rebeca Mota, desistente do BBB24 que participaria do 'Puxadinho'

A cirurgiã-dentista Rebeca Mota, de 27 anos, estava quase com os dois pés dentro da casa mais vigiada do Brasil, quando desistiu de participar do reality após enfrentar crises e ficar com receio de não ser abraçada pelo público.

Rebeca seria uma participante que integraria o "Puxadinho", nova dinâmica do BBB. Os 'brothers' do Puxadinho entrarão na casa nesta segunda-feira (8), mas sua permanência no jogo depende dos outros confinados: os 'brothers' do Camarote e Pipoca votarão em 6 dos 13 participantes para permanecerem no reality.

Ao saber que sua estadia no BBB dependeria dos outros brothers, a dentista ficou com medo. "Quando cheguei no pré-confinamento, não soube lidar com os meus sentimentos, eu comecei a ter crises. Eu tive crises pouquíssimas vezes quando eu ia fazer exames especiais, como a ressonância. Eu comecei a sentir essa mesma coisa lá [no confinamento]", afirmou a mulher, em vídeo publicado nas redes sociais.

Rebeca é natural de São Paulo, se formou em odontologia e atua na área como cirurgiã dentista. A profissional da saúde é casada há três meses com Gabriel Benedetti, advogado, em uma cerimônia compartilhada em seu perfil no Instagram.

A paulista enfrentou um câncer de mama aos 23 anos. No vídeo, a jovem ainda conta que nunca pensou que desistiria de participar do BBB, que sempre foi seu sonho, mas que, felizmente recebeu apoio da equipe do programa e da família. "O pessoal estava fazendo camiseta aqui fora, estava com as artes prontas [para publicação nas redes sociais]. Eu já tinha gastado tudo o que podia no cartão para levar as roupas. Nunca foi uma opção para mim desistir. Mas quando soube que ia participar da dinâmica já fiquei nervosa. Não sabia o que as pessoas iam achar de mim, se iam me escolher. Eu recebi todo o apoio da equipe do BBB, eles foram muito fofos comigo", desabafou.