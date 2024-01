BBB 24 terá 26 participantes em sua noite de estreia

O diretor do BBB Rodrigo Dourado, juntamente com o apresentador e jornalista Tadeu Schmidt e Boninho, diretor da Globo, através de entrevista coletiva, já tinham anunciado mais uma grande novidade para a edição 24 do BBB.

O reality terá 26 participantes em seu primeiro dia, nesta segunda-feira (08). Uma dinâmica diferenciada já iniciou no Big Day, na última sexta-feira (05).

Leia também

➢ Anitta homenageia Porto da Pedra em ensaio de Carnaval

➢ Contratante de Rodriguinho que teve show cancelado indica participação do cantor no BBB24

O apresentador Tadeu Schmidt explicou que, na noite deste domingo (07), no Fantástico, serão apresentados mais 7 homens e 7 mulheres, que disputarão mais 8 vagas na casa.