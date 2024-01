BBB 24: ‘Fantástico’ apresenta mais 13 participantes na noite deste domingo (7)

A estreia do Big Brother Brasil 24 está cada vez mais perto, e na noite deste domingo (7), o público irá conhecer mais 13 personalidades que podem - ou não - entrar na casa mais vigiada do Brasil na próxima segunda-feira (8). 13 participantes, 7 homens e 6 mulheres, serão anunciados no programa “Fantástico”, que irá ao ar a partir das 20h30, na TV Globo.

Mas se é entretenimento que o brasileiro quer, é isso que ele terá! Apesar do anúncio de 13 pessoas, nem todos terão o privilégio de entrar no reality show. Segundo a dinâmica divulgada no Gshow, uma votação será aberta durante o programa “Fantástico”, para que o público vote e escolha dois concorrentes para entrarem na casa.

Os outros 12 candidatos, ficarão à mercê de seus principais rivais: os 18 participantes anunciados ao longo do ‘Big Day’, que aconteceu na última sexta-feira (5). Essas 18 pessoas poderão escolher, a seu critério, 3 homens e 3 mulheres, para compor o elenco final do programa.

Os resultados, tanto da votação do público, quanto dos confinados, serão divulgados ao vivo no programa de estreia, nesta segunda (8).

Ao todo, o BBB 24 contará com 26 participantes, entre famosos e anônimos, que serão divididos em 3 grupos: Camarote, Pipoca e Puxadinho.