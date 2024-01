Contratante de Rodriguinho que teve show cancelado indica participação do cantor no BBB24

A lista de participantes do Big Brother Brasil 24 será liberada nesta sexta-feira (5), durante a programação da TV Globo. No entanto, em meio a especulações sobre quem seriam os participantes, um deles foi, possivelmente, revelado antes da hora.

O cantor Rodriguinho, do hit "Tô te filmando", foi apontado como um 'brother' do BBB24 pelo clube Adelba Salvador. O local postou, em suas redes sociais, um comunicado anunciando o cancelamento do show que o artista faria na casa. Segundo a nota publicada, sua apresentação teria sido cancelada devido à sua participação no reality.

"Informamos que o artista Rodriguinho não poderá se apresentar na lavagem devido a confirmação de sua participação no BBB 24. A diretoria optou por substituí-lo pelo grupo Revelação", diz o post.

Após perceber o erro, a casa apagou o comunicado, mas os prints já circulam na internet. "Será que Boninho vai tirar?", questionou um internauta. "Não acredito que vazaram o Rodriguinho no BBB", lamentou outra pessoa.

A lista de participantes será revelada a cada intervalo da programação da TV Globo na tarde desta sexta-feira 95.