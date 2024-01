Após ser cortada do BBB, Valen Bandeira agradece apoio nas redes sociais

A atriz Valentina Bandeira, de 29 anos, utilizou as redes sociais neste sábado (6), para agradecer aos fãs pelo carinho que vem recebendo neste momento delicado em sua carreira. Muito conhecida por seus vídeos de humor e personalidade divertida, Valen ‘deixou escapar’ durante uma live, que faria parte do time de apresentadores do BBB 24. No entanto, a atriz foi cortada da equipe após a revelação.

Segundo a atriz, ela participaria da apresentação do quadro “Bate Papo BBB”, junto com a apresentadora e esposa do cantor Michel Teló, Thais Fersoza. Juntas, elas iriam entrevistar os participantes assim que eles saíssem da casa, mostrando cortes, retrospectivas e polêmicas que marcaram a trajetória de cada um na casa.

No entanto, em um comunicado feito à imprensa na última quinta-feira (4), a TV Globo anunciou oficialmente o time de apresentadores que fará a cobertura do BBB 24, e o nome de Valentina ficou de fora. "Thais Fersoza estreia no Bate-Papo BBB, que recebe os eliminados após as noites decisivas de 'paredão'. A apresentadora é a responsável por conduzir a conversa com o recém-eliminado e ter as suas primeiras impressões do jogo do lado de fora da casa, além de mostrar e comentar cenas marcantes de sua passagem", esclareceu a emissora.

Após a confusão, a atriz veio a público, neste sábado (6), para agradecer aos fãs pelo apoio que tem recebido, e disse ficar feliz em perceber que é querida independentemente de seu trabalho. "Impossível encontrar palavras para agradecer tantas mensagens de carinho. É muito bom perceber que se é amado para além das conquistas profissionais. O amor cura mesmo. Muito obrigada", escreveu Valentina no story do Instagram.

No X, antigo Twitter, a artista também demonstrou sua gratidão ao público que vibrou por ela. "No meio dessa tristeza toda eu me senti muito querida por vocês, obrigada", disse.