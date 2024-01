BBB24: Gonçalense Leidy Elin conquita milhares de seguidores em apenas 1h

Leidy Elin, de 26 anos, é a primeira participante anunciada no BBB24, no grupo “Pipoca” - Foto: Reprodução/redes sociais

Leidy Elin, de 26 anos, é a primeira participante anunciada no BBB24, no grupo “Pipoca” - Foto: Reprodução/redes sociais

A gonçalense Leidy Elin, de 26 anos, é a primeira participante anunciada no BBB24, no grupo “Pipoca”. Trancista e operadora de caixa, a moradora de São Gonçalo, que tinha em torno de mil seguidores no Instagram, chegou a marca dos 157 mil em menos de 1h desde o anúncio de sua participação no reality. Pouco tempo depois, o perfil da gonçalense já tinha atingido o número de 229 mil seguidores.

Leidy Elin chegou a marca dos 157 mil em menos de 1h desde o anúncio de sua participação no reality | Foto: Reprodução/redes sociais

Apesar do momento de fama, a vida de Leidy Elin não foi fácil. Aos oito anos, com o falecimento do pai, sua mãe passou a criá-la sozinha e, neste período, começaram as dificuldades financeiras.



Para ajudar a família, ela trabalha desde os 14. Sua primeira profissão foi a de manicure, quando, na mesma época, também aprendeu a fazer cabelos e sobrancelha. Hoje, para pagar a faculdade de Direito e complementar a renda de casa, ela se divide sendo operadora de caixa e trancista.

Leia mais



De São Gonçalo para o BBB: Leidy Elin é anunciada no grupo 'pipoca'

BBB 24: Entenda tudo que muda na nova edição do reality ‘queridinho’ do Brasil



Quando necessário, Leidy Elin ainda vende copos em estádio de futebol. “Faço de tudo um pouquinho. Se tem dinheiro, eu estou indo”, disse. A estudante de direito foi noiva por cinco anos, mas está solteira desde que descobriu uma traição do ex.



Hobby e personalidade

A diversão favorita da gonçalense são as rodas de pagode e os tradicionais bailes charme.

Ela se considera uma pessoa compreensiva, comunicativa e conta que faz amigos facilmente, mas admite que não gosta de levar “nãos”.

O lado explosivo aflora quando precisa lutar por seu ponto de vista, segundo ela. “Eu não faço a ‘boa moça’ para ninguém. Nem para a minha mãe, que sabe a filha que tem”, declara. A trancista afirma que também ama cozinhar, mas arrumar a casa não está entre suas tarefas prediletas. Ela acredita que seu jeito reto e debochado de falar pode afastar alguns, mas não se preocupa: “Acham que eu sou espalhafatosa. Eu não estou nem aí, amigo de todo mundo não é amigo de ninguém”.