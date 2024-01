BBB 24: Entenda tudo que muda na nova edição do reality ‘queridinho’ do Brasil

Com o início do Big Brother Brasil 24 na próxima segunda-feira (8), a hora de descobrir todas as novidades, segredos e curiosidades que irão marcar a 24ª edição do programa, é agora!. Este ano, o reality show contará com 26 participantes, divididos em três grupos: Camarote, Pipoca e Puxadinho, uma das principais novidades da atração. Além disso, o público pode esperar muitas mudanças, desde o sistema de votação até os poderes do líder e do anjo, tudo isso para dar ainda mais emoção à disputa.

Pensando nisso, o OSG te conta tudo que vai mudar e tudo que você precisa saber para não perder nada da casa mais vigiada (e mais amada) do Brasil.

Leia mais

BBB24: confira a lista dos famosos mais cotados para o reality

Vai começar o ‘Big Day’! Veja como será o anúncio dos participantes do BBB 24

A casa

Assim como acontece em todos os anos, a casa do BBB está de cara nova! Com sua decoração sendo revelada aos poucos durante o ‘Big Day’, que acontece nesta sexta-feira (5), já é possível saber uma informação: o tema deste ano traz a magia dos contos de fada para a casa, localizada no Projac, em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Além disso, uma novidade: a residência, que antes contava com três quartos, este ano terá quatro. Em uma segunda aparição no ‘Big Day’, o apresentador, Tadeu Schmidt, revelou aos fãs do programa que um quarto cômodo foi adicionado na residência, e promete ser motivo de ainda mais confusões entre os participantes.

"Hoje é o nosso big day aqui na Globo. Durante a programação, a gente vai revelar os participantes da nova edição e os detalhes da nova casa. O imóvel que, aliás, está mais valorizado no mercado imobiliário. Eram três quartos, agora quatro quartos. Quarto do Líder, os dois quartos que a gente já conhece no térreo e um quarto absolutamente novo no andar de cima. O que será que tem nesses quartos, hein?", questionou Tadeu.

Puxadinho

Sendo uma das primeiras novidades reveladas pelo diretor do programa, Boninho, o “Puxadinho” será o terceiro grupo da casa, que, assim como nos anos anteriores, também contará com o Camarote e a Pipoca. Apesar da informação ainda não ter sido confirmada, internautas especulam que o Puxadinho será composto pelos integrantes escolhidos depois do ‘Big Day’, que serão revelados durante o programa ‘Fantástico’ no domingo (7).

“No Fantástico, vai abrir uma votação que vai até segunda-feira e o público vai poder escolher mais um homem e mais uma mulher para entrar na casa, aí nós teremos 20 participantes. Durante o programa, na segunda, aqueles primeiros 18 que anunciamos participarão de uma dinâmica e escolherão mais três homens e mais três mulheres, ao vivo", revelou o apresentador em uma entrevista.

Ao todo, o programa contará com 26 participantes.

Votação

Outra novidade desta edição será o sistema de votação nos paredões. Conforme revelado previamente, este ano a votação acontecerá de maneira diferente, e contará com um sistema misto. Na ‘Votação por Torcida’, o público poderá votar como de costume, com seu login na conta Globo, quantas vezes quiser. Já no ‘Voto Único’, cada usuário deverá cadastrar o próprio CPF e terá direito a apenas um voto.

Para obter o resultado, será feita uma média ponderada entre cada um dos formatos, que terão peso de 50% cada.

A liderança

Quem garantir a liderança na 24ª edição do BBB, poderá sentir ainda mais a responsabilidade do título. Além de ter que se comprometer com ainda mais integrantes da casa.

Às sextas-feiras, o Líder terá um novo poder: indicar, ao vivo, três pessoas para serem os seus alvos da semana. No domingo, ele terá que escolher um entre os três indicados anteriormente, para encarar o voto popular no Paredão.

Além disso, a Central do Líder contará com novas possibilidades: como a quantidade de votos recebidos até o momento pelo coroado, com a função “Perseguidor do Líder”, em que o líder conseguirá saber quem foi o participante que mais quis colocá-lo na berlinda; a “Enquete do Líder”, em que o participante poderá receber um feedback do público sobre seu reinado através de emojis; além de novas possibilidades de acionar o Castigo do Monstro.

O anjo

Para quem ganhar o anjo, os benefícios serão ainda maiores: todos os anjos serão autoimunes, podendo ainda imunizar um aliado.

Poder Coringa

Com sua primeira edição em 2023, o Poder Coringa está de volta, dessa vez com a dinâmica “Perde e Ganha”. Segundo o Gshow, a dinâmica consistirá em um jogo de sorte, em que os participantes irão apostar com suas estalecas acumuladas, e com elas, poderão ter o acréscimo ou a retirada de valores. Após o sorteio e com seu novo saldo, aí sim os participantes poderão decidir se desejam ou não participar do leilão.

‘Pergunta Gshow’

Já pensou descobrir o que se passa na cabeça dos brothers e sisters? Nesta edição será possível. Com o “Pergunta Gshow”, o público poderá votar, entre três opções, nas perguntas que desejam que os participantes respondam na casa. As respostas serão dadas durante o Raio-X, às quartas-feiras, em que todos da casa terão um minuto para expressar o que estão sentindo.

Ufa! Gostou das novidades? Então não perca, pois segunda-feira (8) começa mais uma edição do Big Brother Brasil!