BBB24: confira a lista dos famosos mais cotados para o reality

A estreia da próxima edição do Big Brother Brasil se aproxima e com ela vem o famoso burburinho gerado pelas especulações envolvendo os possíveis participantes do Camarote. Começando na próxima segunda-feira (8), o BBB24 tem nomes de peso como supostos brothers e sisters e, caso a lista se confirme, a edição pode gerar o entretenimento tão esperado pelos telespectadores e pelo diretor Boninho.

Veja abaixo quem está cotado para a 24ª edição do reality:

Yasmin Brunet

A modelo carioca de 35 anos é um dos nomes que mais aparece nas listas que correm pelas redes sociais até o momento. Filha da modelo Luiza Brunet, a empresária e também influenciadora teria até deixado escapar sua participação por conta de uma foto postada em um cenário igual a de uma postagem da cantora Wanessa Camargo, também cotada para o reality.

O nome da modelo foi confirmado pelo Portal Léo Dias e pelo perfil do X Realitys Vip, conhecido por ter acertado todos os nomes do 'camarote' da última edição. De acordo com o site Notícias da TV, Yasmin já estaria confinada em um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Wanessa Camargo

Segundo o Portal Léo Dias e o perfil do X Realitys Vip, a cantora Wanessa Camargo, de 41 anos, está confirma no BBB24. De acordo com o site, a artista filha de Zezé Di Camargo quase entrou na edição passada, porém um dos motivos para ter desistido seria o fato de não ter recebido incentivo de pessoas próximas.

Algo que fortaleceu as especulações envolvendo o nome de Wanessa é o fato dela ter publicado, e logo em seguida deletado, um vídeo no TikTok com o mesmo cenário de um vídeo postado por Yasmin Brunet. Isso poderia ser um indício de que as duas já estão confinadas para o reality.

Gustavo Tubarão

O humorista Gustavo Tubarão, de 24 anos, que possui mais de 10 milhões de seguidores no TikTok e 9.7 milhões no Instagram, é outro nome confirmado pelo Portal Léo Dias. De acordo com o site, o mineiro chegou a publicar recentemente nas redes que precisava se afasta para focar na sua rotina na academia.



Vanessa Lopes

A influenciadora digital de 22 anos, que acumula mais de 30 milhões de seguidores no TikTok e mais de 13 milhões no Instagram, é outro nome cravado pelo Realitys Vip.

Vale lembrar que Vanessa, inclusive, já foi bloqueada nas redes sociais por Yasmin Brunet, outra cotada para o BBB, por conta de um possível affair da tiktoker com seu ex-marido, o surfista Gabriel Medina.



Rodriguinho

O pagodeiro Rodriguinho, de 45 anos, é um dos possíveis integrantes do Camarote da próxima edição do BBB. O ex-integrante do grupo Os Travessos e pai do também cantor Gaab foi confirmado pelo perfil Realitys Vip.

Simaria

Outro grande nome especulado para a 24ª edição do BBB é a cantora Simaria, irmã e ex-dupla de Simone. A baiana de 41 anos saiu em diversas matérias sobre possíveis participantes do reality e chegou a publicar um vídeo arrumando as malas para uma provável viagem, o que aumentou os rumores da possibilidade da cantora ser uma das apostas de Boninho para o Camarote.

A assessoria de Simaria, no entanto, nega que ela esteja confirmada no reality global.

Gabi Melim

A cantora niteroiense Gabriela Melim, de 29 anos, pode ser uma das participantes do BBB24. A ex-integrante da banda Melim, que agora seguirá em carreira solo, aparece em diversas listas com os nomes dos 'Camarotes'.

Vinícius Rodrigues

O atleta paralímpico Vinícius Rodrigues, de 29 anos, é mais uma das apostas do perfil Realitys Vip. O medalhista na Paralimpíadas de Tokyo, em 2020, é natural de Rosana, interior de São Paulo, e caso confirmado seria a segunda pessoa com deficiência (PCD) a participar do reality.

Mc Bin Laden

O cantor Jefferson Cristian, de 29 anos, mais conhecido pelo nome artístico de MC Bin Laden, também foi confirmado pelo Realitys Vip. Famoso pelo hit 'Tá Tranquilo Tá Favorável', o paulista chegou a cancelar um show que ele realizaria no dia do anúncio dos participantes do BBB, esta sexta-feira (5).