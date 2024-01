Vai começar o ‘Big Day’! Veja como será o anúncio dos participantes do BBB 24

Está liberada a contagem regressiva para o início do Big Brother Brasil 24! Na próxima segunda-feira (8), o reality show mais amado do país dará início a mais uma edição, mas antes disso, é preciso conhecer os protagonistas dessa história. Nesta sexta-feira (5), 18, dos 26 participantes que irão movimentar as telinhas da Globo pelos próximos três meses, serão revelados no ‘Big Day’.

O ‘Big Day’ é o tradicional dia em que a emissora dá início à sua programação especial para o BBB. Milhares de brasileiros passam o dia ligados nos intervalos da Globo, à espera de conhecer quem serão os integrantes da casa mais vigiada do Brasil.

Este ano, o anúncio dos participantes começa a partir da tarde, em que 18 integrantes, entre homens e mulheres, dos grupos Camarote e Pipoca, serão introduzidos aos telespectadores.

Além disso, uma novidade: outros 14 participantes serão divulgados no domingo (7), durante o programa ‘Fantástico’, onde uma votação online será aberta para que o público escolha 2 para concorrerem ao prêmio milionário. Os escolhidos, serão anunciados ao vivo no programa de estreia, na segunda-feira (8), quando outra escolha deverá ser feita, dessa vez, pelos integrantes anunciados no ‘Big Day’.

“No Fantástico, vai abrir uma votação que vai até segunda-feira e o público vai poder escolher mais um homem e mais uma mulher para entrar na casa, aí nós teremos 20 participantes. Durante o programa, na segunda, aqueles primeiros 18 que anunciamos participarão de uma dinâmica e escolherão mais três homens e mais três mulheres, ao vivo", explicou Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 24, em uma entrevista divulgada pelo Gshow.

Ao todo, serão 26 participantes na casa, que prometem causar muito pelos próximos três meses. Então apertem os cintos, liguem as TVs e se preparem, pois o BBB 24 vai começar!