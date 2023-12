BBB 24: Boninho revela novidades da nova edição e promete ‘BBB mais popular’

Com a estreia da 24ª edição do Big Brother Brasil cada vez mais próxima, mais e mais novidades têm surgido a respeito dos participantes, das surpresas e da dinâmica da próxima edição do reality show mais amado do Brasil. No último domingo (3), o diretor do programa, Boninho, participou da CCXP, em São Paulo, e deu alguns spoilers do que os telespectadores podem esperar no dia 8 de janeiro, data de estreia do BBB 24.

Atendendo a um grande pedido do público, feito nas últimas edições, Boninho avisou: "O público pediu e a gente vai trazer um BBB mais popular. Uma das perguntas essenciais era: 'Você está devendo no SPC? Então pode entrar'", contou o diretor durante uma entrevista.

Leia mais:



BBB24: Saiba quem são os famosos que podem estar na casa mais vigiada do Brasil em 2024

Naiara Azevedo denuncia ex-marido por violência doméstica

Durante o evento, ele ainda brincou com o público presente: "Terminando uma parte da seleção, ontem a gente estava escolhendo gente. Quem sabe não levo gente daqui”, disse. Em um dos ‘spoilers’ dados por Boninho, ele revelou que um dos participantes da edição será um cantor.

Boninho revelou ainda sobre uma novidade nos quartos. Em 2024, o reality, que contava com dois quartos compartilhados, além de um quarto do Líder, ganhará mais um quarto, com a promessa de dividir ainda mais os participantes. Além disso, quem for Líder também terá uma novidade em seu reinado. O participante vencedor da prova será monitorado 24 horas por dia por uma câmera de inteligência artificial, tendo cada passo vigiado pelos assinantes do Globoplay.

Outra novidade para o público será a criação de um videocast, que acontecerá todos os dia, de segunda a domingo, das 19h às 21h, que trará convidados para debater os acontecimentos da casa e assistir à atração ao vivo. "A gente vai ter um videocast todo dia, de segunda a domingo, uma galera assistindo ao que está acontecendo na casa e repercutindo", anunciou o diretor.

Quanto à abertura do reality, que já é um clássico entre os fãs do BBB, a versão deste ano contará com a parceria entre Paulo Ricardo, autor da canção tema do programa, junto de Alok, DJ que tem movimentado festas e shows ao redor do mundo.

Independente de qualquer novidade, o BBB é um dos maiores reality shows do mundo e tem tudo para causar dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil. Até 8 de janeiro!