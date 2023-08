Dois acusados de tráfico são baleados pela PM após perseguição e tiroteio em Niterói

Dois ocupantes de uma moto foram baleados na tarde dessa terça-feira (22), na Avenida Carlos Ermelindo Marins, em Jurujuba, na Zona Sul de Niterói, após perseguição e troca de tiros com uma equipe de policiais do 12ºBPM (Miterói).

Os militares faziam ronda pelo local e tiveram a atenção despertada para a dupla, que trafegava na Honda Titan 150CC. Ao receberem ordem de parada, os dois, segundo os policiais, tentaram fugir e disparam contra a viatura, dando início a uma perseguição.

Segundo os policiais, a dupla estava levando drogas para a comundade do preventório. Com eles, além de uma 'carga' de entorpecentes em um saco plástico, também foi apreendida uma pistola. Os feridos por uma equipe de socorro do Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) e o caso, registrado na 76ªDP (Niteói).