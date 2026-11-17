Brasil goleia Singapura por 7 a 0 e encerra temporada com atuação dominante
O resultado representa a maior goleada brasileira desde setembro de 2012, quando a equipe venceu a China por 8 a 0, no Recife
A Seleção Brasileira encerrou a temporada de 2026 com uma goleada por 7 a 0 sobre Singapura, nesta terça-feira (17), no Estádio Nacional de Singapura, na Ásia. Com atuação ofensiva consistente, o time comandado por Carlo Ancelotti construiu o resultado com facilidade e teve Vinicius Júnior como principal destaque, autor de três gols ainda no primeiro tempo.
Endrick, Estêvão, Rayan e Allan também balançaram as redes. O resultado representa a maior goleada brasileira desde setembro de 2012, quando a equipe venceu a China por 8 a 0, no Recife.
Leia também:
Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas: Yanne é eleita a craque do ano
Gonçalense de 7 anos é campeã mundial de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi
Depois da derrota para o Japão no compromisso anterior, a Seleção encontrou um adversário com pouca capacidade de reação. Singapura, que ocupa a 149ª posição no ranking da Fifa, teve dificuldades para conter as investidas brasileiras e praticamente não ameaçou a meta nacional.
O Brasil abriu o placar aos oito minutos. Após jogada iniciada por Vanderson e participação de Bruno Guimarães, Estêvão acertou a trave. Na sequência, Vinicius Júnior recebeu passe de Bruno Guimarães dentro da área e finalizou para marcar o primeiro gol.
A parceria entre os dois atacantes voltou a funcionar pouco depois. Em uma rápida transição ofensiva, Vini Jr. avançou e encontrou Endrick, que devolveu a bola para o camisa 7 finalizar com o gol aberto. Aos 20 minutos, o atacante do Real Madrid marcou pela terceira vez, aproveitando passe de Estêvão.
Aos 30 minutos, Endrick ampliou. Em jogada individual, o atacante arriscou de fora da área e colocou a bola no fundo das redes, levando o Brasil para o intervalo com quatro gols de vantagem.
Na volta para o segundo tempo, Ancelotti manteve inicialmente a formação titular. O quinto gol saiu após falha da defesa adversária, com Estêvão aproveitando a oportunidade para ampliar o marcador.
Com a vitória encaminhada, a comissão técnica promoveu mudanças na equipe aos 15 minutos. Allan, Vitor Reis, Marlon Gomes e Gabriel Bontempo entraram em campo. A movimentação também permitiu ao treinador observar novas opções para o elenco.
Allan teve participação decisiva na sequência da partida. Primeiro, deu um passe em profundidade para Rayan, que driblou o goleiro e marcou o sexto gol brasileiro. Pouco depois, o próprio Allan completou a goleada, chegando ao sétimo gol em menos de dez minutos de atuação.
A partida também ficou marcada por uma homenagem a Dino Sani, ex-meio-campista da Seleção Brasileira e campeão mundial em 1958, que morreu no último domingo (15), aos 94 anos. Antes do início do confronto, foi respeitado um minuto de silêncio, e os jogadores brasileiros entraram em campo utilizando uma faixa preta no braço.
Pela Seleção, Dino Sani disputou 24 partidas, com 16 vitórias, quatro empates e quatro derrotas, além de quatro gols marcados. Ele também participou de conquistas como a Taça Oswaldo Cruz, em 1958, a Taça Bernardo O'Higgins, em 1959, e a Copa Roca, em 1960.
O Brasil conclui, assim, seu calendário de 2026. A próxima apresentação está prevista para a Data Fifa de março de 2027, quando a equipe dará sequência à preparação para os desafios internacionais dos próximos anos, incluindo a Copa América de 2028 e o início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030.