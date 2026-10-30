Mesmo surpreso com atitude do Consórcio Fla-Flu, Vasco pretende manter jogo contra Palmeiras em São Januário

Vasco deve manter o jogo contra o Palmeiras em São Januário - Foto: Matheus Lima/Vasco

Vasco deve manter o jogo contra o Palmeiras em São Januário - Foto: Matheus Lima/Vasco

A diretoria do Vasco ficou surpresa com a velocidade do comunicado emitido pelo Consórcio Fla-Flu que colocou o estádio do Maracanã à disposição do Cruzmaltino para o duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil, diante do Palmeiras, no dia 8 de novembro.

No entanto, a postura vascaína não deve mudar. O desejo dos dirigentes é mandar o confronto decisivo em São Januário. A Colina é da preferência dos jogadores, comissão técnica e diretoria.

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Este também era o desejo do clube para o duelo contra o Boca Juniors, pela Sul-Americana, mas o estádio não estava nos padrões de capacidade mínima estipulado pela Conmebol.

O Vasco ainda não abriu as vendas de ingressos porque está em negociações com Polícia Militar e Ministério Público para aumentar a capacidade do estádio para cerca de 25 mil lugares. Para isto, haveria um reforço da segurança na divisão de mandantes e visitantes.