Vasco demonstra interesse na contratação de Luciano, do São Paulo, para 2027

O Vasco voltou a se interessar pelo atacante Luciano, do São Paulo, para a temporada de 2027. O 10 do Tricolor Paulista não está garantido no clube para o próximo ano e sua continuidade depende do próximo presidente eleito pelo clube.

Segundo o 'UOL', o clube paulista já havia sido abordado pela diretoria do Vasco para entender a situação de Luciano. Mas, naquele momento, não houve nenhuma proposta concreta e que toda decisão sobre o tema só seria tomada após as eleições presidenciais no São Paulo.

As conversas entre o staff do jogador e o Cruzmaltino estão em estágio inicial, sem acordo ou propostas oficiais para concretizar esta contratação. Inclusive, Luciano tem contrato com o São Paulo até o final de 2028, fator que pode dificultar a negociação.

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O São Paulo está passando por uma grande crise política e financeira. No começo do ano, o antigo presidente Júlio Casares sofreu um impeachment por supostos esquemas de vendas clandestinas de camarotes no Morumbis. Assim, seu vice-presidente, Harry Massis, assumiu o comando do clube de forma interina.

Luciano é uma figura conhecida no Rio de Janeiro por conta de uma passagem marcante que teve pelo Fluminense. Ele chegou no meio do ano de 2018, em um empréstimo com opção de compra que tinha validade até o final de 2021, mas acabou deixando o Tricolor em 2019, após o Grêmio contratar o jogador de forma definitiva.