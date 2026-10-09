Vasco vence na Justiça e consegue autorização para jogar contra o Boca Juniors no Maracanã

Ao analisar o recurso apresentado pelo clube, o magistrado considerou manifestações da Polícia Militar e do Ministério Público favoráveis à realização da partida no estádio - Foto: Divulgação/CR Vasco da Gama

Ao analisar o recurso apresentado pelo clube, o magistrado considerou manifestações da Polícia Militar e do Ministério Público favoráveis à realização da partida no estádio - Foto: Divulgação/CR Vasco da Gama

O Vasco conseguiu uma vitória na Justiça e está autorizado a enfrentar o Boca Juniors, da Argentina, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana. A decisão foi publicada nesta sexta-feira (9) pelo desembargador Marco Antônio Ibrahim, presidente da 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

Ao analisar o recurso apresentado pelo clube, o magistrado considerou manifestações da Polícia Militar e do Ministério Público favoráveis à realização da partida no estádio. A decisão também levou em conta a necessidade de garantir a segurança do público em um confronto internacional que deve reunir torcedores brasileiros e argentinos.

Entre os documentos avaliados estão pareceres técnicos do Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios (BEPE) e recomendações do Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor (GAEDEST), do Ministério Público. As manifestações apontaram o Maracanã como a opção preferencial e mais segura para receber o confronto.

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O desembargador também considerou que os argumentos apresentados pela concessionária responsável pelo estádio não deveriam prevalecer sobre as garantias de segurança pública. Outro ponto mencionado foi o histórico de recusas ao Vasco para utilizar o Maracanã, situação que, segundo a decisão, evidencia uma diferença de tratamento em relação ao Flamengo e ao Fluminense, clubes que administram o estádio em conjunto.

A decisão ainda levou em consideração um ofício encaminhado pelo procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ao governador, destacando o interesse público na segurança do evento e a proximidade do prazo estabelecido pela Conmebol para a indicação do estádio.

Com a decisão judicial, o Vasco confirmou oficialmente que a partida contra o Boca Juniors será disputada no Maracanã, no dia 20 de outubro.

Em nota, o clube agradeceu ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ao Governo do Estado do Rio de Janeiro pelo apoio durante o processo.

O Vasco também informou que a solução foi construída a partir da articulação do presidente da Assembleia Geral do clube, Alan Belaciano, em conjunto com as equipes jurídicas da Vasco SAF e do Club de Regatas Vasco da Gama. Segundo a nota, o caso representa a retomada do trabalho conjunto entre as áreas jurídicas das duas instituições na defesa dos interesses do clube.