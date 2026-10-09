Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 4,977 | Euro R$ 5,5698
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Maricá reúne vozes de países de língua portuguesa na FLIM 2026

Língua ao Mar integra programação da Festa Literária com encontros sobre literatura, poesia, música e cultura

relogio min de leitura | Redação
Flim Maricá
Flim Maricá -

A Prefeitura de Maricá promove, na 11ª Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), o “Língua ao Mar — A arte que fala português”, projeto que reúne diferentes vozes da língua portuguesa em encontros sobre literatura e cultura. A iniciativa, realizada pela Companhia de Cultura e Turismo Maricá (MARÉ), acontece entre os dias 30 de outubro e 8 de novembro, na Orla do Parque Nanci, com entrada gratuita.

Com curadoria da escritora e jornalista Eliana Alves Cruz e do escritor, ilustrador e diretor audiovisual Estevão Ribeiro, o Língua ao Mar coloca em diálogo artistas, escritores, jornalistas e pensadores do Brasil e de países africanos de língua portuguesa. Nesta edição, participam nomes de Angola, Cabo Verde e Moçambique, em conversas sobre as diferentes formas de criar, contar histórias e produzir cultura a partir do português.

“O Língua ao Mar cria, dentro da FLIM, um espaço para aproximar diferentes culturas que têm a língua portuguesa como elo, mostrando que esse idioma é vivido de maneiras muito diversas. É uma oportunidade de trazer outras vozes para Maricá e ampliar o intercâmbio cultural a partir da literatura, do pensamento e da cultura”, afirmou o presidente da MARÉ, Antonio Grassi.

A programação acontece no espaço Papo FLIM/Língua ao Mar, dentro da estrutura principal da festa, e reúne encontros literários, debates, poesia, música e atividades audiovisuais.

O Língua ao Mar parte do português como um elo entre diferentes territórios, mas também destaca as diferenças de sotaques, vocabulários, referências e formas de expressão presentes em cada lugar. A proposta é colocar em circulação diferentes vozes e perspectivas por meio da palavra falada, cantada e escrita, aproximando o público de Maricá de produções literárias e culturais contemporâneas.

FLIM 2026

A 11ª edição da Festa Literária Internacional de Maricá acontece de 30 de outubro a 8 de novembro, na Orla do Parque Nanci. O evento deste ano tem como homenageada a filósofa, escritora e professora Marilena Chauí e reúne atividades para diferentes públicos.

A programação conta com espacos como a FLIMzinha, voltada ao público infantil; a Arena do Estudante; a Feira do Livro, com a participação de escritores locais; a Rádio FLIM e o Palco Principal, além de eventos integrados como o Maricá Games e o Congresso da União Maricaense dos Estudantes (UMES).

Tags:

Cultura Portuguesa Encontros Culturais festa literária Intercâmbio Literário Literatura Africana Maricá

Matérias Relacionadas