Maricá reúne vozes de países de língua portuguesa na FLIM 2026

A Prefeitura de Maricá promove, na 11ª Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), o “Língua ao Mar — A arte que fala português”, projeto que reúne diferentes vozes da língua portuguesa em encontros sobre literatura e cultura. A iniciativa, realizada pela Companhia de Cultura e Turismo Maricá (MARÉ), acontece entre os dias 30 de outubro e 8 de novembro, na Orla do Parque Nanci, com entrada gratuita.

Com curadoria da escritora e jornalista Eliana Alves Cruz e do escritor, ilustrador e diretor audiovisual Estevão Ribeiro, o Língua ao Mar coloca em diálogo artistas, escritores, jornalistas e pensadores do Brasil e de países africanos de língua portuguesa. Nesta edição, participam nomes de Angola, Cabo Verde e Moçambique, em conversas sobre as diferentes formas de criar, contar histórias e produzir cultura a partir do português.

“O Língua ao Mar cria, dentro da FLIM, um espaço para aproximar diferentes culturas que têm a língua portuguesa como elo, mostrando que esse idioma é vivido de maneiras muito diversas. É uma oportunidade de trazer outras vozes para Maricá e ampliar o intercâmbio cultural a partir da literatura, do pensamento e da cultura”, afirmou o presidente da MARÉ, Antonio Grassi.

A programação acontece no espaço Papo FLIM/Língua ao Mar, dentro da estrutura principal da festa, e reúne encontros literários, debates, poesia, música e atividades audiovisuais.

O Língua ao Mar parte do português como um elo entre diferentes territórios, mas também destaca as diferenças de sotaques, vocabulários, referências e formas de expressão presentes em cada lugar. A proposta é colocar em circulação diferentes vozes e perspectivas por meio da palavra falada, cantada e escrita, aproximando o público de Maricá de produções literárias e culturais contemporâneas.

FLIM 2026

A 11ª edição da Festa Literária Internacional de Maricá acontece de 30 de outubro a 8 de novembro, na Orla do Parque Nanci. O evento deste ano tem como homenageada a filósofa, escritora e professora Marilena Chauí e reúne atividades para diferentes públicos.

A programação conta com espacos como a FLIMzinha, voltada ao público infantil; a Arena do Estudante; a Feira do Livro, com a participação de escritores locais; a Rádio FLIM e o Palco Principal, além de eventos integrados como o Maricá Games e o Congresso da União Maricaense dos Estudantes (UMES).