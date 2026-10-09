Vasco entra com novo recurso na Justiça e pede urgência para liberação do Maracanã contra o Boca Juniors

Nesta sexta-feira à tarde (09), o Vasco entrou com um novo recurso na Justiça do Rio para tentar garantir o jogo contra o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana, no Maracanã, no dia 20 de outubro. O clube pede urgência na decisão, já que o prazo final dado pela Conmebol para anunciar o estádio termina neste sábado (10).

A diretoria vascaína não aceitou a decisão da última terça-feira (06), quando o desembargador Alexandre de Carvalho Mesquita negou o pedido individualmente. Com esse novo recurso (chamado de agravo interno), a situação será analisada por três a cinco desembargadores da 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça (TJ-RJ). Embora o primeiro juiz já tenha votado contra, ele pode mudar de ideia durante o julgamento.

Para tentar convencer a Justiça, o Vasco destacou no processo que conta com o apoio do Ministério Público e do Bepe (Batalhão Especializado em Policiamento nos Estádios), que se posicionaram a favor da realização do jogo no Maracanã.

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Confira um trecho do pedido do Vasco:

"A presente insurgência reclama apreciação excepcionalmente urgente. O prazo estabelecido para a indicação da praça esportiva à CONMEBOL encerra-se em 10/10/2026, de modo que a ausência de pronunciamento judicial útil até essa data poderá comprometer definitivamente a pretensão do VASCO de realizar no Estádio Jornalista Mário Filho – Maracanã a partida contra o BOCA JUNIORS, válida pela semifinal da CONMEBOL Sudamericana, marcada para 20/10/2026, às 21h30.

10. A urgência, portanto, não se confunde com mera preferência da parte por uma tramitação mais célere, tampouco se resume à proximidade do evento esportivo. Trata-se de situação objetiva em que o decurso do tempo pode eliminar a própria utilidade da prestação jurisdicional. A partir de 10/10/2026, a ausência de definição judicial sobre o estádio poderá produzir consequências práticas sobre a indicação da praça esportiva, a organização logística da partida e o planejamento das medidas".

O Vasco já recebeu duas negativas da Justiça para levar o jogo ao Maracanã. Na quarta-feira, o Consórcio Fla-Flu, que é contra a realização da partida no estádio, entrou em contato diretamente com o Bepe para consultar as condições do Estádio Nilton Santos.