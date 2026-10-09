Último dia para entregar carta de oposição à contribuição sindical é marcado por longa fila em São Gonçalo

O último dia para entregar a carta de oposição ao desconto da contribuição assistencial segue marcado por longa fila na porta do Sindicato dos Empregados no Comércio, no Centro de São Gonçalo, nesta sexta-feira (9). Sob calor intenso, trabalhadores enfrentam horas de espera para apresentar o documento e evitar o desconto.

Desde as primeiras horas da manhã, comerciários se concentram em frente à sede do sindicato para entregar a carta dentro do prazo, que termina nesta sexta-feira. A situação se repete pelo quinto dia de movimentação intensa no local, que já havia registrado longas filas desde o início da semana.

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O morador de Itaboraí Felipe Pereira, de 38 anos, chegou ao sindicato às 5h e só conseguiu ser atendido por volta das 9h55. Segundo ele, em uma tentativa anterior, na sexta-feira passada, a espera se estendeu das 9h às 17h. Para o comerciário, o principal problema é a demora do lado de fora da sede.

“Se não fosse a fila, seria tranquilo. Lá dentro, o atendimento leva cinco minutos, no máximo. Acho que poderia ser uma forma digital, com uma ficha pronta para a gente preencher e enviar. Seria muito mais prático tanto para eles quanto para a gente”, afirmou.

Entre os trabalhadores, a principal reclamação é a necessidade de comparecer presencialmente ao sindicato durante o horário comercial para formalizar a oposição ao desconto. Muitos precisam conciliar a entrega do documento com a jornada de trabalho e enfrentam dificuldades para permanecer por horas na fila.

Mayara, de 41 anos, chegou ao sindicato por volta das 7h30 desta sexta-feira (9). Ela conta que já havia recorrido ao procedimento em Niterói, em anos anteriores, e considera que a demora no atendimento é um problema recorrente.

Mayara, de 41 anos | Foto: Layla Mussi

“Eu acredito que é só entregar um papel e ir embora, não tem muito o que fazer. Todo ano é a mesma coisa: a gente tem que entregar o papel escrito à mão, o que é cansativo, porque possivelmente isso vai ser jogado fora”, afirmou.

Letícia Caetano, de 22 anos, chegou ao local por volta das 7h30 e defende a possibilidade de enviar a carta pela internet. Ela relata que já precisou deixar a fila na quinta-feira (8) após passar mal, depois de esperar por horas, e teve de retornar nesta sexta-feira para tentar concluir o procedimento.

Letícia Caetano, de 22 anos | Foto: Layla Mussi

“Eu acho que a gente poderia fazer a carta pelo Gov, assinar e enviar para a empresa. É simples. Hoje em dia, muita coisa pode ser feita digitalmente, mas aqui são duas folhas escritas à mão só para carimbar e entregar à empresa, para não descontar”, comentou.

O prazo para entregar a carta de oposição termina nesta sexta-feira (9). O atendimento informado pelo sindicato é das 9h às 17h.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca