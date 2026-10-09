Vascaínos esgotam ingressos para duelo diante do Boca, na Bombonera, em 15 minutos

Torcida do Vasco estará presente na Bombonera para duelo contra o Boca Juniors, na terça (13) - Foto: Divulgação/Matheus Lima/Vasco

Torcida do Vasco estará presente na Bombonera para duelo contra o Boca Juniors, na terça (13) - Foto: Divulgação/Matheus Lima/Vasco

Os torcedores do Vasco estão na expectativa para os duelos decisivos que se aproximam. Nesta sexta-feira (09), os vascaínos esgotaram os pouco mais de 4 mil ingressos para o duelo contra o Boca Juniors, na Bombonera, na próxima terça (13), pela semifinal da Copa Sul-Americana, em cerca de apenas 15 minutos.

A diretoria cruzmaltina adquiriu os ingressos disponíveis para ter o controle total das vendas. A compras foram abertas aos torcedores às 10h (horário de Brasília) para os sócios-torcedores. A venda geral abriria às 12h, mas não deu tempo.

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A vaga na decisão da Copa Sul-Americana começa a ser decidida na Argentina. O jogo de volta ainda não tem local definido. O Vasco tem ações na Justiça para mandar a partida no Maracanã, mas já recebeu duas negativas. A diretoria tenta aprovar com órgãos cariocas para utilizar São Januário.

O Estádio Nilton Santos, do Botafogo, aparece como plano C pela questão do gramado sintético, algo criticado por jogadores e o treinador Pedro Emanuel após a partida contra o Botafogo, na última quarta-feira (07), após a vitória no clássico.