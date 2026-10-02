Instituto Feira Preta lança segunda edição do Pretas Potências e oferece prêmios em dinheiro

O Instituto Feira Preta está com inscrições abertas para a segunda edição do Prêmio Pretas Potências, que vai reconhecer, remunerar e ampliar a circulação de 25 artistas e coletivos negros de todo o Brasil.

O prêmio para empreendedores da economia criativa e artistas individuais será de R$10 mil, enquanto para grupos e coletivos será de R$15 mil. Com inscrições gratuitas até 16 de outubro, cada iniciativa poderá inscrever uma única proposta por meio do site prosas.com.br.

“Durante muito tempo, o Brasil aprendeu a consumir a criatividade negra sem necessariamente reconhecer quem cria e quem captura o valor econômico dessa criação. O Pretas Potências enfrenta essa distância. Não queremos apenas celebrar talentos, mas reconhecer a autoria, transferir recursos para as mãos de quem cria e ampliar possibilidades. Se a criatividade negra movimenta a cultura e a economia brasileiras, quem cria também precisa participar da riqueza que gera”, avalia Adriana Barbosa, fundadora e diretora executiva do Instituto Feira Preta.

A premiação contempla sete categorias: música instrumental e regional, artes cênicas, artes visuais, literatura, audiovisual, patrimônio imaterial e comunicação e cultura digital.

O Pretas Potências busca reconhecer, valorizar e fortalecer artistas, profissionais, grupos e coletivos negros que fazem da criatividade uma ferramenta de transformação, expressão e construção de novas possibilidades para o Brasil.

A premiação faz parte de uma jornada maior do Instituto Feira Preta em 2026, o “Criar é a nossa economia”, que começou com masterclasses ministradas por especialistas da economia criativa negra e que deságua em outras oportunidades ao longo do segundo semestre, com iniciativas como o Feira Preta Cria, uma residência na Embaixada Preta de São Paulo divida por áreas da economia criativa (gastronomia, artes visuais, moda e influência digital); Formação Afronegócios, em parceria com o Instituto Assaí Atacadista, com prêmios finais de até R$10 mil; e Mentorias em negócios conduzidas por profissionais voluntários da Cummins, empresa líder global em tecnologia de energia. A premiação também conta com o patrocínio da Unilever.

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Quem pode participar?

A convocatória do Pretas Potências é destinada a artistas individuais que se autodeclarem negros e a grupos ou coletivos com maioria negra, correspondente a pelo menos 50% mais um de seus integrantes. As inscrições poderão ser apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos, inclusive MEIs, observadas as regras de representação estabelecidas no edital.

As propostas deverão estar relacionadas a trabalhos já realizados, lançados ou estreados entre 1º de janeiro de 2021 e 1º de outubro de 2026. No momento da inscrição, os candidatos deverão apresentar informações sobre a trajetória do artista, grupo ou coletivo, a descrição da proposta, a categoria e a subcategoria escolhidas, documentos que comprovem a realização do trabalho dentro desse período e, no mínimo, três links com materiais relacionados à iniciativa.

Da criação ao fortalecimento econômico

O investimento financeiro é um dos principais pilares do Pretas Potências. Ao direcionar recursos a artistas, profissionais, grupos e coletivos, a iniciativa busca contribuir para a continuidade de projetos, o desenvolvimento de negócios, a ampliação da capacidade produtiva e a chegada dessas criações a novos mercados e públicos. O prêmio também reconhece que produzir cultura exige estrutura, tempo, conhecimento, redes e condições materiais para transformar ideias em projetos sustentáveis.

As atividades foram estruturadas para fortalecer não apenas projetos específicos, mas também as trajetórias de quem produz cultura, conhecimento, estética, memória e novas soluções econômicas a partir de diferentes territórios brasileiros.

“Reconhecer uma potência também significa criar condições para que ela continue produzindo, crescendo e alcançando novos espaços. Mais do que um prêmio, o recurso financeiro é uma ferramenta que pode garantir continuidade, estrutura e autonomia para quem historicamente precisou criar com menos acesso a investimento, crédito e oportunidades”, comenta Juliana Marra, diretora de Assuntos Corporativos, Sustentabilidade e Comunicação da Unilever, empresa patrocinadora do prêmio.

Criado em 2018, o Pretas Potências já foi realizado em diferentes formatos, como festival, programa de aceleração e prêmio de reconhecimento. Em todas essas frentes, o projeto mantém como eixo a valorização da força criativa e inovadora da população negra, além do fortalecimento de pessoas e iniciativas capazes de transformar repertórios, conhecimentos, experiências e saberes em cultura, negócios e desenvolvimento.

Em 2022, o Programa Pretas Potências apoiou 20 empreendimentos liderados por jovens mulheres negras e afro-indígenas na economia criativa digital. Cada negócio recebeu um investimento de R$ 20 mil, além de mentorias, tutoriais, atividades formativas e jornadas imersivas voltadas ao fortalecimento e à consolidação das iniciativas.

A primeira edição do Prêmio Pretas Potências, realizada em 2023, recebeu mais de 2 mil inscrições de todo o país e selecionou 150 projetos. Ao todo, R$ 1,5 milhão foi destinado a trabalhos nas áreas de artes cênicas, artes visuais, audiovisual, literatura, música e patrimônio imaterial. A edição de 2026 parte desse legado para aprofundar o reconhecimento da economia criativa negra e ampliar a presença dessas trajetórias em espaços de visibilidade, circulação e geração de renda.

Seleção considera qualidade, impacto e diversidade

As propostas serão avaliadas por uma comissão formada por sete curadores. A análise terá pontuação máxima de 100 pontos e considerará dez critérios: qualidade artística; exemplaridade e ineditismo; histórico do artista, grupo ou coletivo; impacto da atividade; qualidade dos conteúdos e materiais apresentados; participação de mulheres; participação de pessoas LGBTQIA+; participação de pessoas com deficiência e idosos; região de atuação; e retorno social e permanência da ação.

Pelo menos 50% das propostas premiadas deverão ser protagonizadas por mulheres. O edital também prevê a seleção de, no mínimo, uma iniciativa de cada região brasileira, desde que existam candidaturas habilitadas. Caso não haja propostas suficientes em alguma categoria ou subcategoria, a comissão poderá redistribuir as premiações de acordo com as regras da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

“Fortalecer e reconhecer a economia criativa negra significa valorizar a diversidade - racial, regional e de múltiplos saberes - e contribuir para ampliar iniciativas que já transformam seus territórios, com o investimento que pode fazer a diferença”, destaca Juliana Marra, diretora da Unilever.

A jornada do Pretas Potências 2026 culminará em uma cerimônia de premiação prevista para o início de dezembro, em Belém, no Pará. A escolha da capital paraense busca colocar a região Norte no centro desse encontro nacional, conectando as iniciativas selecionadas à potência cultural da Amazônia, aos seus territórios e aos saberes negros e indígenas presentes na região. A data, o local e os detalhes da cerimônia serão divulgados posteriormente.

“Belém não será apenas o cenário da premiação. A cidade será parte fundamental dessa construção. Queremos promover um encontro capaz de conectar diferentes territórios e reconhecer a força criativa da Amazônia, valorizando seus saberes, suas linguagens e as pessoas que fazem essa economia existir”, finaliza Adriana Barbosa.

*O Prêmio Pretas Potências tem realização com apoio do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), patrocínio Unilever e copatrocínio BV, Goldman Sachs e Equatorial Energia.

Serviço

2º Prêmio Pretas Potências

Inscrições: de 18 de setembro a 16 de outubro de 2026

Participação: gratuita

Abrangência: nacional

Quem pode participar: artistas negros individuais e grupos ou coletivos artísticos com maioria negra

Inscrições: prosas.com.br