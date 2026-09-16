Luto no futebol: Morre Leonardo Henrique, ex-zagueiro e multicampeão pelo Vasco no passado

Morreu nesta segunda-feira (16), aos 49 anos, Leonardo Henrique Peixoto dos Santos, ex-zagueiro que destacou-se nas categorias de base do Vasco. O jogador integrou o elenco cruz-maltino que conquistou grandes títulos em 2000, incluindo o Campeonato Brasileiro e a Copa Mercosul.

Henrique iniciou sua carreira profissional no Vasco em 1998, onde permaneceu até 2001. Durante esse período, fez parte de um dos elencos mais vitoriosos da história recente do clube. Após deixar São Januário, teve uma passagem pelo Litex, da Bulgária. Em 2003, retornou ao Vasco e permaneceu defendendo a equipe até 2004.

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Foi em sua segunda passagem pelo clube que Henrique viveu um dos momentos mais memoráveis de sua carreira. Em 2004, ele anotou o gol que evitou o rebaixamento do Vasco para a Série B do Campeonato Brasileiro. Naquela partida, o Vasco derrotou o então líder Atlético-PR por 1 a 0 em São Januário, frustrando os planos da equipe rubro-negra.

Durante sua trajetória na Colina Histórica, Henrique dividiu o campo com figuras que hoje ocupam cargos na gestão do clube, como o presidente Pedrinho e o diretor técnico Felipe Loureiro. Nas redes sociais, o Vasco lamentou a morte do ex-atleta e expressou solidariedade aos familiares e amigos de Henrique, relembrando sua trajetória com a camisa cruz-maltina. Até o fechamento desta edição, a causa mortis do zagueiro ainda não havia sido divulgada.