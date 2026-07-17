Advogado de Lamacchia explica compra da SAF do Vasco e minimiza pleito do Flamengo

Representante de Marcos Lamacchia, o advogado André Sica lidera a negociação em nome do empresário paulista para a operação da compra da SAF do Vasco. Ele já participou de operações similares no Cruzeiro, no Bahia, no Coritiba e no Bragantino.

Na última semana, ele apresentou o acordo de investimentos à Justiça, no processo de recuperação judicial do Vasco. Em entrevista, ele explicou a necessária resolução do caso com a 777 e defende seu cliente das acusações de conflito de interesses; o Flamengo provocou a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF), que também pediu informações ao Vasco.

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Segundo ele, a operação entre Lamacchia e o Vasco é gigante: "O primeiro pilar dessa operação, antes de mais nada, é a dívida da Recuperação Judicial. É uma dívida bilionária, que está em R$ 1,3 bilhão. Mediante negociação ela cai para cerca de R$ 800 milhões. A dívida fiscal são outros R$ 300 milhões, então a gente está falando de quase R$ 1,1 bilhão em dívidas que precisam ser pagas."

O Flamengo acionou a agência da CBF. A agência notificou o Vasco. Segundo Sica, isso não é de fato um problema: "Sinceramente, a gente vê isso como um problema completamente desarrazoado. Completamente sem fundamento pelas mais diversas razões. A razão mais óbvia e mais clara é que ainda não existe conflito nenhum, porque nem a operação foi feita. Como eu contei para vocês aqui, a gente tem todo um processo até chegar ao final. A gente tem um ano e meio só (tempo restante do mandato de Leila Pereira no Palmeiras). Então a gente está discutindo algo que inexiste por si só.

"Depois a gente tem uma razão um pouco mais filosófica da questão. Eu acho muito curioso, até complexo, você ver pessoas ou clubes que deveriam ver essa operação com muito bons olhos, lutando contra isso, porque na verdade, o que a gente quer é um futebol forte, a gente quer um Vasco forte, a gente quer um Vasco com as dívidas pagas, a gente quer os credores pagos, a gente quer o Vasco ganhando títulos. É isso que a gente deveria querer. Então, você trabalhar de certa forma para que um bem comum, quase um bem social, não se concretize, me parece até um contrassenso. Mas também não preocupa", completou André Sica.