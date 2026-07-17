São Gonçalo recebe competição de artes marciais no dia 26 de julho
20ª Taça Rio vai acontecer em Neves e tem inscrições abertas, com vagas limitadas
No dia 26 de julho, São Gonçalo será sede da 20ª Taça Rio de Kickboxing e Artes Marciais, que acontecerá no Clube Naval (ARES), em Neves, a partir das 10h. A competição amplia as oportunidades para os atletas da cidade e estimula a prática esportiva, integrando competidores de diferentes municípios.
A Taça é organizada pela Federação Interestadual de Kickboxing e Artes Marciais (Fikam), com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo. A entrada no evento é gratuita, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.
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A competição tem vagas abertas, porém são limitadas. Para participar, o atleta precisa ser federado e deve entrar em contato com o organizador do evento e presidente da Federação, mestre Alexandre Ribeiro, pelo telefone (21) 97998-5328.
Serão disputadas as seguintes categorias por faixa etária:
Light Contact – 8 e 9 anos; 10 e 11 anos; 12 e 13 anos; 14 e 15 anos; 16 e 17 anos; e 18 anos a 35 anos;
Kick Light – 10 e 11 anos; 12 e 13 anos; 14 e 15 anos; 16 e 17 anos; e 18 anos a 35 anos;
Point Fight- 9 e 10 anos; 11 e 13 anos; 14 e 15 anos; 16 e 17 anos; e 18 anos a 40 anos;
Musical Forms (apresentação de lutas) – a partir dos 8 anos, sendo possível apresentações em equipes ou individuais.
Serviço:
20ª Taça Rio de Kickboxing e Artes Marciais
Data: 26 de julho (domingo)
Horário: 10h
Local: Clube Naval (ARES) – Rua Sebastião Haroldo de Souza, 222 – Neves