São Gonçalo recebe competição de artes marciais no dia 26 de julho

São Gonçalo será sede da 20ª Taça Rio de Kickboxing e Artes Marciais - Foto: Divulgação

São Gonçalo será sede da 20ª Taça Rio de Kickboxing e Artes Marciais - Foto: Divulgação

No dia 26 de julho, São Gonçalo será sede da 20ª Taça Rio de Kickboxing e Artes Marciais, que acontecerá no Clube Naval (ARES), em Neves, a partir das 10h. A competição amplia as oportunidades para os atletas da cidade e estimula a prática esportiva, integrando competidores de diferentes municípios.

A Taça é organizada pela Federação Interestadual de Kickboxing e Artes Marciais (Fikam), com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo. A entrada no evento é gratuita, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

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A competição tem vagas abertas, porém são limitadas. Para participar, o atleta precisa ser federado e deve entrar em contato com o organizador do evento e presidente da Federação, mestre Alexandre Ribeiro, pelo telefone (21) 97998-5328.

A Taça é organizada pela Federação Interestadual de Kickboxing e Artes Marciais (Fikam) | Foto: Divulgação

Serão disputadas as seguintes categorias por faixa etária:

Light Contact – 8 e 9 anos; 10 e 11 anos; 12 e 13 anos; 14 e 15 anos; 16 e 17 anos; e 18 anos a 35 anos;

Kick Light – 10 e 11 anos; 12 e 13 anos; 14 e 15 anos; 16 e 17 anos; e 18 anos a 35 anos;

Point Fight- 9 e 10 anos; 11 e 13 anos; 14 e 15 anos; 16 e 17 anos; e 18 anos a 40 anos;

Musical Forms (apresentação de lutas) – a partir dos 8 anos, sendo possível apresentações em equipes ou individuais.

Serviço:

20ª Taça Rio de Kickboxing e Artes Marciais

Data: 26 de julho (domingo)

Horário: 10h

Local: Clube Naval (ARES) – Rua Sebastião Haroldo de Souza, 222 – Neves