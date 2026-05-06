Vasco vence o Audax Italiano de virada fora de casa pela Sul-Americana

O Vasco foi até a cidade de Santiago, no Chile, nesta quarta-feira (06), e venceu o Audax Italiano, de virada, por 2 a 1, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Spinelli, de pênalti, e Matheus França marcaram os gols cruzmaltinos.

O jogo começou da pior forma possível para os brasileiros. Aos 5 minutos, o zagueiro Alan Saldivia tentou recuar bola para o goleiro Fuzato, que estava fora da meta, e acabou fazendo um gol contra de forma bizarra.

A reação vascaína veio no segundo tempo. Aos 18, Marcelo Ortiz fez pênalti e acabou expulso, após revisão no VAR. Spinelli bateu forte, no meio do gol, e empatou a partida.

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A virada não demorou. Sete minutos após o empate, Matheus França recebeu bom passe, cortou para dentro e bateu forte no canto direito do goleiro, que ainda foi na bola, mas não evitou o gol.

Com um a mais em campo, o Vasco administrou a partida e sofreu pouco até o apito final. Com a vitória, o Cruzmaltino chegou aos 7 pontos ganhos e lidera o Grupo G. O Audax segue com 4 pontos, na terceira colocação.