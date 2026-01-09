Vasco acerta a contratação do zagueiro uruguaio Alan Saldivia

O Vasco acertou com mais um novo reforço para a temporada. O zagueiro Alan Saldivia, de 23 anos, jogará pelo clube carioca neste ano. Após negociações que se arrastaram pelas últimas semanas, o clube, enfim, chegou a um acordo com o Colo-Colo.

O uruguaio chegará ao Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira (09) para realizar exames e assinar contrato em definitivo por três anos, com uma opção de renovação por mais uma temporada.

A diretoria havia encaminhado um acordo pela negociação para garantir 50% dos direitos econômicos do jogador. No entanto, o Vasco fechou um acordo em 55% e que poderá adquirir mais uma nova porcentagem em breve.

O zagueiro vê com bons olhos uma transferência para o futebol brasileiro e havia manifestado ao Colo-Colo a sua intenção de vir para o clube carioca. Diniz foi o principal entusiasta da chegada do uruguaio.