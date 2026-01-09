Rua no Centro de Niterói ganha novo sentido e mudança no acesso

A Nittrans realizou uma alteração no sentido da Rua Fróes da Cruz, entre a Rua Visconde de Itaboraí e a Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro de Niterói. A mudança começou a valer nesta sexta-feira (09). O objetivo é melhorar a fluidez do trânsito e reduzir as retenções na região, principalmente nos horários de pico.

Os veículos que trafegarem pela Avenida Visconde do Rio Branco deverão continuar pela Avenida Feliciano Sodré e retornando pela Rua Visconde do Uruguai para acessar o quarteirão que terá a mão invertida.

O ônibus da linha 31 (Beltrão x Ponta d’Areia) seguirá também pela Avenida Feliciano Sodré, acessando o bairro pela Rua Barão do Amazonas. O ponto de embarque e desembarque de passageiros, que antes existia na Rua Fróes da Cruz, foi realocado para a frente da rodoviária.