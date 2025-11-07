Vasco prioriza a contratação de um volante para a próxima temporada

O Vasco trabalha para a contratação de mais um volante para o elenco de 2026. O clube tem, hoje, poucas opções no setor e alguns jogadores andam com o desempenho questionável. A diretoria trata a posição como uma das prioridades no próximo mercado de transferências.

Em 2025, a diretoria de futebol do clube já tratava o setor com carinho. O Vasco, entretanto, optou por investir na reformulação da defesa. Carlos Cuesta e Robert Renan chegaram para a zaga. Para volante, chegaram Thiago Mendes e Cauan Barros.

No entanto, o clube perdeu Jair por lesão mais uma vez por um longo tempo. Com Paulinho e Mateus Carvalho em baixa, o elenco ficou com Barros, Hugo Moura e Tchê Tchê à disposição, enquanto Thiago Mendes passou por um processo de recondicionamento físico e ainda não teve uma sequência no time titular.

Dentro do orçamento de transferências do Vasco na última janela, o clube pensou na contratação de um jogador para o setor para evoluir o nível do time titular. Para o ano que vem, o clube já tem nomes mapeados com o perfil de saúde e equilíbrio que precisa no meio de campo. A diretoria tem alvos em mente caso a equipe dispute a Libertadores ou a Sul-Americana.