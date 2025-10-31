Vasco liga o alerta com os pendurados para confrontos diretos por vaga na Libertadores de 2026

O Vasco entrará em campo na próxima rodada com a atenção redobrada. O clube tem cinco atletas pendurados que correm o risco de suspensão para o clássico da rodada seguinte, contra o Botafogo, adversário direto na briga por uma vaga na zona de classificação à Libertadores.

A lista tem nomes titulares absolutos durante o período de Fernando Diniz no clube e que devem, mais uma vez, iniciar a partida diante do São Paulo, em São Januário, no domingo (02). São eles: Paulo Henrique, Tchê Tchê e Nuno Moreira. Além dos reservas David e Paulinho. O atacante vem entrando nas partidas e o meia perdeu espaço e é pouco utilizado.

As próximas rodadas são fundamentais para o Cruzmaltino cumprir o grande objetivo na reta final da temporada: classificar para a Libertadores. Para isso, gerenciar os cartões será mais um desafio para ter os principais jogadores nos confrontos diretos.

A equipe de Fernando Diniz soma 42 pontos e está na oitava posição do Campeonato Brasileiro. Com a classificação de Palmeiras e Flamengo para a final da Libertadores, a tendência é que o torneio ganhe uma quinta vaga direta para a competição continental do ano que vem e se transforme em G-7.