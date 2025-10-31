Vasco tem o retorno de Rayan como novidade nos relacionados para enfrentar o São Paulo

Rayan treinou normalmente durante a semana e reforça o Vasco contra o São Paulo - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

Rayan treinou normalmente durante a semana e reforça o Vasco contra o São Paulo - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

Em sua penúltima atividade no CT Moacyr Barbosa antes do duelo contra o São Paulo, no domingo (02), pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco confirmou que terá um importante reforço no time. O atacante Rayan está de volta.

O jovem já está recuperado de um edema na coxa direita e treinou sem restrições durante os três dias de atividade que o Cruzmaltino teve. A expectativa é que ele esteja entre os titulares de Fernando Diniz para a partida.

Rayan desfalcou a equipe vascaína na vitória sobre o Bragantino, por 3x0, em Bragança Paulista, no último final de semana. A princípio, o Vasco não tem novos desfalques por lesão ou por suspensão e deve repetir a base que acumulou quatro vitórias consecutivas no Brasileirão.

Vegetti, substituto de Rayan no compromisso contra o Massa Bruta, deve retornar ao banco de reservas como opção. O argentino marcou dois gols e foi fundamental na vitória do time carioca fora de casa.

De acordo com a programação divulgada pelo Vasco, os jogadores terão mais uma sessão de treinamentos no período da manhã deste sábado (1º). O time de Diniz ocupa a oitava posição, com 42 pontos.