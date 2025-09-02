Lesão no joelho é confirmada e Jair não atua mais nessa temporada pelo Vasco

Jair tem lesão confirmada e não atua mais nessa temporada pelo Vasco - Foto: Reprodução

Jair tem lesão confirmada e não atua mais nessa temporada pelo Vasco - Foto: Reprodução

O volante Jair, do Vasco, realizou exames médicos que confirmaram o rompimento parcial dos ligamentos e lesões nos meniscos por conta de uma entorse no joelho direito, sofrida na vitória contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. O clube não divulgou um prazo para o retorno do atleta, mas devido a gravidade das lesões, o volante não atua mais esse ano pelo Vasco.

Aos 32 minutos de primeiro tempo da partida, Jair foi atingido por um carrinho de Matheusinho, meia-atacante do Sport. No lance, o árbitro Raphael Claus sequer marcou falta, mas teve que paralisar a partida alguns minutos depois para atendimento ao jogador. Na sequência, o atleta precisou deixar o campo e foi substituído por Mateus Carvalho.

Jair tem contrato com o Vasco só até dezembro, mas terá seu vínculo renovado mesmo com a lesão. A informação foi confirmada executivo de futebol do clube, Admar Lopes nesta terça-feira (2).

Leia também:

➣Justiça aumenta indenização que Nikolas terá de pagar a Felipe Neto

➣ Gkay é a nova musa do Salgueiro: 'Vermelho e branco conquistou meu coração'

"Todos foram informados da lesão com alguma gravidade do Jair. Em nome do clube, quero dizer que prestamos todo o apoio ao jogador, já conversei com o atleta. Nós vamos prorrogar o contrato do Jair, que termina em dezembro", afirmou o dirigente.

O volante já vem de uma lesão no joelho esquerdo que o tirou de campo por aproximadamente oito meses na temporada passada. O atleta rompeu o ligamento cruzado anterior em fevereiro e só voltou a atuar em outubro.

Veja o comunicado do Vasco

"O Vasco da Gama informa que atleta Jair realizou exame de imagem que diagnosticou uma lesão do ligamento cruzado anterior, lesão do ligamento colateral medial, meniscos e lesão osteocondral, após entorse do joelho direito no jogo contra o Sport".

