Viralizou: Criança é filmada jogando produtos no chão de supermercado e agredindo pessoas em Saquarema

Viralizou nas redes sociais um vídeo onde um menor de idade entra em um supermercado de Bacaxá, em Saquarema, e joga diversos produtos no chão. Em determinado momento, o menino tenta agredir a pessoa que está filmando.

Nas imagens é possível ver que ele joga diversos alimentos no chão sem se importar com as pessoas ao redor ou com a câmera.

Indiferente às ordens de parada, o menino continua a atirar produtos no chão, quando um policial militar tenta intervir na situação, mas sem êxito.

Visivelmente irritado, o menor começa a atirar pães, embalagens de bolo e algo que se assemelha a garrafas de vidro, na direção da pessoa que está filmando. Quando percebeu que as agressões não estavam surtindo efeito, o menino partiu para cima da pessoa a agredindo com socos e empurrões.

As pessoas ficaram assustadas com a atitude do menor | Foto: Reprodução - Tik Tok

Outras ocorrências

As cenas alcançaram enorme repercussão nas redes sociais, e muitos internautas condenaram a atitude do menino. Outros afirmaram que essa não é a primeira vez que ele protagoniza momentos de violência contra funcionários de lojas. Em outro vídeo, ele e visto agredindo uma mulher, aparentemente grávida.

“Para! Porr*, para! Não tenho paciência para criança malcriada”, disse a funcionária de uma loja de roupas, momentos antes de ser agredida pelo menino.

Em meio às agressões, diversas pessoas observam assustadas e filmam a cena, enquanto um Guarda Municipal segura o menor e o retira do estabelecimento. Também é possível ouvir um homem dizendo: “De novo você, cara!”.

Procurada, a Polícia Militar informou que "segundo o comando do 25º BPM (Cabo Frio), policiais militares estiveram no local, acionaram o conselho tutelar, que conduziu a criança até sua residência".