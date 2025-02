Vasco tenta atravessar Atlético Mineiro e faz proposta pelo atacante Rony

O Vasco realizou uma proposta oficial pelo atacante Rony, do Palmeiras. O cruzmaltino tenta atravessar o Atlético Mineiro, que já estava encaminhado com o atleta, após a diretoria Alviverde aceitar a proposta dos mineiros. A oferta dos cariocas é superior e seduziu o jogador.

O acordo entre Atlético e o time paulista, gira em torno de 6,5 milhões de euros (R$ 38,8 milhões), A proposta do Vasco pelo jogador é mais vantajosa, com um tempo de contrato maior, salário, luvas e até mesmo a comissão dos empresários sendo superior, que a oferta do Galo.

Depois de negociações frustadas com Bruma, Brian Rodríguez e Cuello, o nome de Rony, surgiu como uma opção no clube, já que um atacante de velocidade que atue pelos lados do campo, é uma prioridade da diretoria vascaína.

O atacante não faz parte dos planos do técnico Abel Ferreira e chegou a treinar separado do restante do elenco, no início do ano. Ao todo, o jogador fez 283 jogos pelo Palmeiras, marcando 70 gols e dando 32 assistências.



No Alviverde, Rony conquistou 11 títulos, entre eles duas Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros.