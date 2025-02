Lara Jucá, ex do rapper gonçalense Orochi, está noiva de empresário carioca

Lara Jucá, ex-namorada do rapper gonçalense Orochi, está oficialmente noiva. A influenciadora, que mantém um perfil mais reservado desde o término com o cantor, revelou seu status de compromisso ao exibir um belo anel de noivado enquanto desfrutava de um dia de praia no Rio de Janeiro. O sortudo, é o empresário carioca Igor Rodrigues. Os dois mantém em um relacionamento mais discreto. As informações são do Jornal Extra.

Leia também:

Em respeito à perda de Lexa, Unidos da Tijuca desfilará sem rainha de bateria em 2025

Pão de Açúcar e Extra abrem vagas de jovem aprendiz em Niterói e região

Diferente de sua relação anterior, quando seu romance com Orochi era constantemente exposto ao público, Lara tem sido bem cautelosa em relação à sua vida privada. Poucos registros do casal circulam nas redes sociais, sendo que o único momento compartilhado publicamente foi um beijo discreto entre ela e o "misterioso" Igor. O casal evita fazer aparições conjuntas ou revelar mais detalhes sobre sua intimidade.