Paulinho, do Vasco, volta a treinar com elenco

O meia Paulinho voltou a treinar junto com o restante do elenco do Vasco, na manhã desta segunda (14), nove meses após uma grave lesão no joelho. O atleta entrou na última fase de transição para retornar aos gramados.

O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior no jogo contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca, no dia 28 de janeiro. Desde então, passou por um longo processo de recuperação. Ele ainda não tem uma previsão de retorno aos gramados, já que essa última fase de transição ainda prevê atividades com o elenco e outras individuais.

Paulinho foi um dos principais destaques do Vasco ano passado. Ele foi comprado junto ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, e tem contrato com o Cruzmaltino até dezembro de 2025.



Já o volante Jair está muito próximo de voltar aos gramados. Ele se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo, que aconteceu no dia 4 de fevereiro, também no Campeonato Carioca. Existe a possibilidade ele estar no banco de reservas contra o São Paulo nesta quarta-feira (16).