Vasco pede a CBF para jogar clássico contra o Fluminense em Cariacica

Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, deve ser o palco de Vasco x Fluminense - Foto: Giovani Pagotto/Governo do ES

O Vasco tenta mudar o clássico contra o Fluminense, válido pela 22ª rodada, de São Januário para Cariacica, no estádio Kleber Andrade. O clube enviou, hoje, ofício do pedido para CBF. O motivo é que a Polícia Militar não liberou o estádio do Cruzmaltino para o clássico.

Apesar da CBF ainda não ter desmembrado a tabela da 19ª rodada em diante, inicialmente, o jogo está marcado para o dia 11 de agosto, um domingo. Ainda não há informações de como será separado o estádio para as torcidas.

O Vasco vem de 3 vitórias seguidas e no momento ocupa a décima posição na tabela, fazendo um campeonato de recuperação antes mesmo da estreia de Philippe Coutinho. O time volta a campo na quarta-feira da semana que vem para enfrentar o Atlético-GO, fora de casa.