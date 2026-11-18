Com a proximidade do lançamento mais esperado da última década do mundo dos games, o GTA VI, algumas empresas tem percebido uma alta quantidade de pedidos de folga, atestados médicos, entre outros.

Na contramão da maioria das empresas, uma chama a atenção. Localizada em Lajeado, no Rio Grande do Sul, o empreendimento suspendeu as atividades por quatro dias, incluindo o dia de lançamento do game, dia 19 de novembro, para que seus funcionários desfrutem do jogo.

A WebJasper liberou os 80 colaboradores durante todo o feriado prolongado e preparou a própria sede para receber aqueles que quiserem passar o período jogando. Por lá, três funcionários já haviam pedido folga para o lançamento. Em vez de liberar apenas os interessados, a empresa decidiu estender o benefício a toda a equipe e organizar um evento de quatro dias.

“Percebemos que vários funcionários tinham pedido folga por causa do lançamento e decidimos fechar a empresa para fazer esse evento”, afirma Michel Jasper, CEO da WebJasper. Segundo ele, o escritório ficará aberto 24 horas por dia até a meia-noite de domingo, dia 22, mesmo com as atividades profissionais suspensas.

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A empresa preparou o espaço com videogames, licenças do jogo, e um vale-presente de 100 reais para cada funcionário comprar sua própria cópia. Quem preferir poderá jogar na própria sede, que também estará abastecida com refrigerantes, energéticos, salgadinhos, chope e outras bebidas. Os colaboradores estão autorizados a levar familiares para participar da experiência.

A expectativa é reunir um grupo expressivo de funcionários no escritório durante o feriado. Outros poderão aproveitar a folga em casa. Já os colaboradores que não têm interesse em videogames também foram dispensados normalmente, sem a obrigação de participar do evento.

Os clientes também estão dentro do planejamento. Com a empresa sem prestar atendimento nos dias programados, os consumidores foram avisados com antecedência sobre a situação. A iniciativa foi programada desde maio para evitar problemas maiores.