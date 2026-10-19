Após 17 anos sem concurso, DER-RJ fará concurso público para contratar engenheiros e técnicos

O governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, autorizou, na última quinta-feira (15), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) a abrir concurso público para contratar 35 servidores públicos, sendo 20 engenheiros, 10 técnicos em estradas e 5 técnicos em laboratório de solos e materiais. Será o primeiro concurso público aberto pela Fundação DER-RJ desde 2009.

Atualmente, dos 174 servidores ativos do quadro da fundação, 114 estão na faixa etária entre 60 e 69 anos de idade e 25 têm 70 anos ou mais. Ao todo, 144 servidores possuem mais de 30 anos de serviço no órgão e, portanto, já completaram tempo de serviço suficiente para pedir aposentadoria. Entre os servidores efetivos há apenas 23 engenheiros e 11 técnicos em estradas.

A remuneração inicial para o cargo de engenheiro será de R$ 8.013,28 e para os cargos de técnicos em estradas e técnicos em laboratórios, de R$ 2.473,70, mais benefícios.

A presidente do DER-RJ, coronel Gabryela Reis Dantas, disse que o concurso será muito importante para a recomposição do quadro de servidores do DER-RJ.

"O último concurso foi realizado em 2009, mais de 15 anos atrás, o que provocou uma grande redução do quadro efetivo. É uma vitória do DER-RJ e um legado importante que vamos deixar para a próxima gestão", disse Gabryela.

Os profissionais a serem contratados vão desempenhar funções estratégicas nas ações da Fundação DER-RJ, responsável pela gestão de quase 6 mil quilômetros de estradas no Estado do Rio de Janeiro. A recomposição do quadro permanente do DER-RJ vai permitir a ampliação da frequência de vistorias técnicas presenciais em obras e frentes de serviço; a fiscalização de contratos por servidores efetivos; e a redução do prazo médio de medições, relatórios técnicos e demais documentos de execução contratual.