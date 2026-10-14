Últimos dias de inscrição: Águas do Rio e Senac RJ oferecem 95 vagas em cursos gratuitos de qualificação

As oportunidades são voltadas para as turmas de "Primeiros Passos para Empreender" e "Depilação" - Foto: Divulgação

As oportunidades são voltadas para as turmas de "Primeiros Passos para Empreender" e "Depilação" - Foto: Divulgação

Moradores do Rio de Janeiro, de São João de Meriti e de São Gonçalo têm até esta sexta-feira (16) para garantir uma das 95 vagas em cursos gratuitos de capacitação profissional oferecidos pela Águas do Rio e pelo Senac RJ. As oportunidades são voltadas para as turmas de "Primeiros Passos para Empreender" e "Depilação", com aulas previstas para novembro e dezembro. As pré-inscrições devem ser feitas diretamente pelo link: [https://forms.cloud.microsoft/r/rPaMFDvv7P].

A reta final de inscrições acompanha o avanço do projeto, que já teve os primeiros cursos iniciados na primeira semana de outubro. Com foco na inclusão produtiva e na geração de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade, a parceria entre as instituições já formou 738 alunos desde 2023, entregando qualificação técnica voltada para a rápida inserção no mercado de trabalho nas áreas de atuação da concessionária.

Leia também:

Estupro coletivo em Copacabana: quatro homens são condenados a 15 anos de prisão



Polícia Civil deflagra operação contra milícia de 'Juninho Varão' que extorquia moradores na Baixada



Para se candidatar, é preciso ter mais de 18 anos, residir em municípios ou territórios atendidos pela Águas do Rio e ter concluído, no mínimo, o 5º ano do Ensino Fundamental.

Serviço:

Cursos gratuitos de qualificação - Águas do Rio e Senac

Pré-inscrições: até 16/10/2026

Link: https://forms.cloud.microsoft/r/rPaMFDvv7P

CAPITAL SENAC Copacabana

Curso: Primeiros Passos para Empreender (25 vagas)

Início: 07/11/2026 | Término: 28/11/2026

BAIXADA FLUMINENSE SENAC São João de Meriti

Curso: Primeiros Passos para Empreender (25 vagas)

Início: 24/11/2026 | Término: 15/12/2026

SÃO GONÇALO

Craque do Amanhã – Neves

Curso: Depilação (20 vagas)

Início: 04/11/2026 | Término: 02/12/2026

Curso: Primeiros Passos para Empreender (25 vagas)

Início: 01/12/2026 | Término: 10/12/2026