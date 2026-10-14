Últimos dias de inscrição: Águas do Rio e Senac RJ oferecem 95 vagas em cursos gratuitos de qualificação
Oportunidades são para turmas de Depilação e Empreendedorismo no Rio, Baixada Fluminense e São Gonçalo; prazo termina em 16 de outubro
Moradores do Rio de Janeiro, de São João de Meriti e de São Gonçalo têm até esta sexta-feira (16) para garantir uma das 95 vagas em cursos gratuitos de capacitação profissional oferecidos pela Águas do Rio e pelo Senac RJ. As oportunidades são voltadas para as turmas de "Primeiros Passos para Empreender" e "Depilação", com aulas previstas para novembro e dezembro. As pré-inscrições devem ser feitas diretamente pelo link: [https://forms.cloud.microsoft/r/rPaMFDvv7P].
A reta final de inscrições acompanha o avanço do projeto, que já teve os primeiros cursos iniciados na primeira semana de outubro. Com foco na inclusão produtiva e na geração de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade, a parceria entre as instituições já formou 738 alunos desde 2023, entregando qualificação técnica voltada para a rápida inserção no mercado de trabalho nas áreas de atuação da concessionária.
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Para se candidatar, é preciso ter mais de 18 anos, residir em municípios ou territórios atendidos pela Águas do Rio e ter concluído, no mínimo, o 5º ano do Ensino Fundamental.
Serviço:
Cursos gratuitos de qualificação - Águas do Rio e Senac
Pré-inscrições: até 16/10/2026
Link: https://forms.cloud.microsoft/r/rPaMFDvv7P
CAPITAL SENAC Copacabana
Curso: Primeiros Passos para Empreender (25 vagas)
Início: 07/11/2026 | Término: 28/11/2026
BAIXADA FLUMINENSE SENAC São João de Meriti
Curso: Primeiros Passos para Empreender (25 vagas)
Início: 24/11/2026 | Término: 15/12/2026
SÃO GONÇALO
Craque do Amanhã – Neves
Curso: Depilação (20 vagas)
Início: 04/11/2026 | Término: 02/12/2026
Curso: Primeiros Passos para Empreender (25 vagas)
Início: 01/12/2026 | Término: 10/12/2026