Feriado de 12 de outubro: veja o que abre e fecha em São Gonçalo e Niterói

Moradores de São Gonçalo e Niterói que pretendem aproveitar o feriado da próxima segunda-feira (12) devem ficar atentos aos horários de funcionamento dos estabelecimentos e serviços. A data celebra Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e também marca o Dia das Crianças.

Enquanto as agências bancárias não terão atendimento presencial, os centros comerciais e espaços públicos de lazer oferecem alternativas para quem pretende fazer compras, passear com a família ou participar de atividades recreativas.

Em São Gonçalo, o Parque RJ Nosso Sonho terá programação especial, com feira e atividades gratuitas para as crianças. Já em Niterói, o Plaza Shopping funcionará em horário diferenciado, com abertura das lojas à tarde e da praça de alimentação a partir do meio-dia.

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Confira o que já foi divulgado para o feriado nas duas cidades.

Bancos e serviços financeiros

As agências bancárias de São Gonçalo e Niterói permanecerão fechadas na segunda-feira (12), conforme o calendário nacional de feriados. O atendimento presencial será retomado na terça-feira (13).

Os clientes poderão utilizar aplicativos, internet banking, caixas eletrônicos e outros canais digitais. O Pix funcionará normalmente, durante 24 horas.

Operações que dependem de compensação bancária, como TEDs, cheques e determinados pagamentos de boletos, serão processadas no próximo dia útil. Contas de consumo com vencimento no feriado poderão ser pagas na terça-feira sem multa ou juros. A orientação não se aplica automaticamente a tributos e impostos, que devem ser quitados antecipadamente para evitar encargos.

Shoppings em Niterói

O Plaza Shopping Niterói, localizado no Centro, terá horário especial na segunda-feira (12). De acordo com a programação divulgada para o feriado, lojas e quiosques funcionarão das 15h às 21h, enquanto a praça de alimentação abrirá das 12h às 21h. Restaurantes e cinema seguirão suas respectivas programações.

Nos demais empreendimentos comerciais da cidade, como o Niterói Shopping, o Bay Market e o Multicenter, os horários específicos para o feriado devem ser confirmados diretamente com cada estabelecimento antes da visita.

Shoppings em São Gonçalo

Em São Gonçalo, o Partage Shopping e o São Gonçalo Shopping são opções para quem pretende aproveitar o feriado com compras, alimentação e entretenimento.

Os horários regulares divulgados pelos empreendimentos preveem funcionamento das lojas de segunda a sábado, das 10h às 22h, e da praça de alimentação e áreas de lazer a partir das 10h.

O São Gonçalo Shopping também terá programação gratuita em comemoração ao Dia das Crianças, com o musical Aladim: uma tarde na Arábia, marcado para as 16h, na praça de eventos do primeiro piso.

O Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista, abrirá excepcionalmente na segunda-feira (12), com uma programação voltada às famílias. A Feira do Parque funcionará das 10h às 18h, com expositores e atividades para o público.

A partir das 16h, o espaço também receberá a Caravana de Arte e Lazer de São Gonçalo, com atividades recreativas gratuitas para as crianças.

O parque ficará fechado na terça-feira (13) para manutenção de rotina.

Parques e áreas de lazer em Niterói

Em Niterói, o Campo de São Bento, em Icaraí, é uma das opções para quem deseja aproveitar o feriado ao ar livre. O espaço conta com áreas verdes, atrações infantis e atividades culturais. A Prefeitura informa que o parque recebe visitantes diariamente e que a feira de artesanato costuma funcionar aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 15h.

O Parque da Cidade, em São Francisco, também é uma alternativa para quem procura contato com a natureza e vista panorâmica da cidade. Antes de sair, a orientação é confirmar os horários de visitação nos canais oficiais, especialmente em razão do feriado.

Serviços públicos em São Gonçalo

De acordo com a Prefeitura, os serviços essenciais das secretarias de Conservação, Desenvolvimento Urbano e Saúde e Defesa Civil funcionarão normalmente.

As unidades de urgência e emergência permanecerão abertas 24 horas, incluindo as unidades municipais de pronto atendimento do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia, os prontos-socorros Central e Infantil, em Zé Garoto, e a Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara.

As demais repartições e unidades municipais terão funcionamento diferenciado. A recomendação é consultar os canais oficiais antes de procurar atendimento.