Dia das Crianças chegando: opções de presentes entre R$ 50 a R$ 100 em São Gonçalo e Niterói
Os produtos mais procurados são os clássicos bonecas e carrinhos
Ver a alegria de uma criança ao abrir um presente no Dia das Crianças não tem preço, mas os presentes, sim. Para ajudar os pais e padrinhos a presentear os pequenos na próxima segunda-feira (12), a reportagem de O SÃO GONÇALO foi às ruas para saber as melhores opções de brinquedos entre R$ 50 a R$ 100.
O comércio de brinquedos e outros itens infantis prevê que o Dia das Crianças movimente cerca de R$ 9,27 bilhões no varejo nacional, conforme projeção da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Esse número seria o maior no setor desde 2014.
A crescente dos números também é registrada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), com expectativa de movimentação de R$ 4,26 bilhões, nos shopping centers do Brasil. O número representa um crescimento de 2,5% se comparado com o ano anterior.
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Este ano, os consumidores devem desembolsar em torno de R$233,84 para comprar os melhores presentes e que agradem às mais diversas faixas etárias. Caminhando pelas lojas de brinquedos, essa expectativa do comércio se confirma, com intensa circulação de consumidores atrás de presentes.
Nas lojas de brinquedos de Niterói, os consumidores já estão na busca pelos melhores presentes para os filhos, sobrinhos e afilhados. Alguns pretendem gastar até R$ 100, podendo ser um valor maior dependendo da quantidade de itens. A dica é pesquisar os melhores valores, para não pesar no bolso, como é o caso de Tatiane Melo, de 41 anos, que vai presentear três netos e um filho.
“Estou pesquisando porque tem loja que está em conta, tem loja que está mais caro e tem loja que tem brinquedo que não vale muito a pena. Então ainda estou pesquisando. Até o dia 12 , ainda vou pesquisar. [...] Acho que até uns R$100 dá para levar, mas devo gastar uns R$ 400”, disse.
“Deu certinho no orçamento. Comprei uma boneca, está bem barato, carrinho de neném também. É brinquedo para meninos, carrinhos, bonequinhos também de dinossauro, carrinho de pilha também. Está bem acessível, os preços são muito bons”, disse a doméstica, Érica da Conceição, 44.
Para quem quiser gastar um pouco menos, também há opções como: bola a R$ 9,99, bonecas entre R$ 26,99 a R$ 39,99, carrinhos por R$ 44,99, carrinhos em que as crianças podem andar custam R$ 79,99.
“Com até R$ 50 dá para comprar um presente bom", comentou o metalúrgico, Pablo Oliveira, de 39 anos.
Além dos clássicos como bola e boneca, as apostas são brinquedos que estimulem o desenvolvimento dos pequenos.
“Tem brinquedo que memoriza, que ajuda no desenvolvimento mental da criança. Acho que vou gastar uns R$ 300”, disse o vendedor Luan Chagas, de 21 anos, que presenteará as duas afilhadas, uma de 6 anos e a mais nova de três meses.
Na Região Metropolitana do estado, a expectativa do comércio é que as vendas cheguem até R$ 422 milhões, o que corresponde a um aumento de 1,3% se comparado com a mesma época do ano anterior.
De acordo com o presidente da Associação Comercial do Alcântara (Aceita), Fabiano Rodrigues, os brinquedos não são os únicos itens alvo das compras. As porcentagens indicam que 30% das vendas serão referentes a vestuário infantil, enquanto 49% buscam os brinquedos.
*Sob supervisão de Cyntia Fonseca