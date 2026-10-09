Dia das Crianças chegando: opções de presentes entre R$ 50 a R$ 100 em São Gonçalo e Niterói

Consumidores aproveitam os últimas dias para garantir o presente de Dia das Crianças - Foto: Layla Mussi

Consumidores aproveitam os últimas dias para garantir o presente de Dia das Crianças - Foto: Layla Mussi

Ver a alegria de uma criança ao abrir um presente no Dia das Crianças não tem preço, mas os presentes, sim. Para ajudar os pais e padrinhos a presentear os pequenos na próxima segunda-feira (12), a reportagem de O SÃO GONÇALO foi às ruas para saber as melhores opções de brinquedos entre R$ 50 a R$ 100.

O comércio de brinquedos e outros itens infantis prevê que o Dia das Crianças movimente cerca de R$ 9,27 bilhões no varejo nacional, conforme projeção da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Esse número seria o maior no setor desde 2014.

A crescente dos números também é registrada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), com expectativa de movimentação de R$ 4,26 bilhões, nos shopping centers do Brasil. O número representa um crescimento de 2,5% se comparado com o ano anterior.

A expectativa é que a data movimente cerca de R$9,27 bilhões no varejo nacional | Foto: Layla Mussi

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Este ano, os consumidores devem desembolsar em torno de R$233,84 para comprar os melhores presentes e que agradem às mais diversas faixas etárias. Caminhando pelas lojas de brinquedos, essa expectativa do comércio se confirma, com intensa circulação de consumidores atrás de presentes.

Os consumidores devem desembolsar aproximadamente R$ 233,84 para comprar os presentes | Foto: Layla Mussi

Nas lojas de brinquedos de Niterói, os consumidores já estão na busca pelos melhores presentes para os filhos, sobrinhos e afilhados. Alguns pretendem gastar até R$ 100, podendo ser um valor maior dependendo da quantidade de itens. A dica é pesquisar os melhores valores, para não pesar no bolso, como é o caso de Tatiane Melo, de 41 anos, que vai presentear três netos e um filho.

“Estou pesquisando porque tem loja que está em conta, tem loja que está mais caro e tem loja que tem brinquedo que não vale muito a pena. Então ainda estou pesquisando. Até o dia 12 , ainda vou pesquisar. [...] Acho que até uns R$100 dá para levar, mas devo gastar uns R$ 400”, disse.

A consumidora acredita que vai gastar em torno de R$ 400 | Foto: Fabio Alves

“Deu certinho no orçamento. Comprei uma boneca, está bem barato, carrinho de neném também. É brinquedo para meninos, carrinhos, bonequinhos também de dinossauro, carrinho de pilha também. Está bem acessível, os preços são muito bons”, disse a doméstica, Érica da Conceição, 44.

Érica conseguiu encontrar brinquedos com preços acessíveis | Foto: Fabio Alves

Para quem quiser gastar um pouco menos, também há opções como: bola a R$ 9,99, bonecas entre R$ 26,99 a R$ 39,99, carrinhos por R$ 44,99, carrinhos em que as crianças podem andar custam R$ 79,99.

1/5 Brinquedos infantis são o carro chefe de vendas para o Dia das Crianças | Foto: Layla Mussi

2/5 Um dos presentes clássicos para a data é carrinho | Foto: Layla Mussi

3/5 Bolas de basquete e de futebol são procuradas por causa dos preços baixos | Foto: Layla Mussi

4/5 Bonecas possuem valores diferentes e são um atrativo para os consumidores | Foto: Layla Mussi

5/5 Carrinhos de até R$ 79,99 | Foto: Layla Mussi











“Com até R$ 50 dá para comprar um presente bom", comentou o metalúrgico, Pablo Oliveira, de 39 anos.

O consumidor busca presentes com valores mais baratos pois precisa presentear 6 crianças | Foto: Fabio Alves

Além dos clássicos como bola e boneca, as apostas são brinquedos que estimulem o desenvolvimento dos pequenos.

“Tem brinquedo que memoriza, que ajuda no desenvolvimento mental da criança. Acho que vou gastar uns R$ 300”, disse o vendedor Luan Chagas, de 21 anos, que presenteará as duas afilhadas, uma de 6 anos e a mais nova de três meses.

Luan vai presentear pela primeira vez as afilhadas e aposta em brinquedos que ajudem no desenvolvimento | Foto: Fabio Alves

Na Região Metropolitana do estado, a expectativa do comércio é que as vendas cheguem até R$ 422 milhões, o que corresponde a um aumento de 1,3% se comparado com a mesma época do ano anterior.

De acordo com o presidente da Associação Comercial do Alcântara (Aceita), Fabiano Rodrigues, os brinquedos não são os únicos itens alvo das compras. As porcentagens indicam que 30% das vendas serão referentes a vestuário infantil, enquanto 49% buscam os brinquedos.

Em Alcântara cerca de 30% das vendas são de roupas infantis | Foto: Layla Mussi

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca