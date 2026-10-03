Cremerj promove campanha de doação de sangue nesta quarta-feira, 7 de outubro - Foto: Divulgação

Cremerj promove campanha de doação de sangue nesta quarta-feira, 7 de outubro - Foto: Divulgação

O CREMERJ promoverá nesta quarta-feira, 7 de outubro, das 10h às 15h, uma campanha de doação de sangue em sua sede, em Botafogo, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. A iniciativa será realizada em parceria com o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio). Médicos, acadêmicos de medicina e toda a população podem participar da ação.

A coleta acontecerá no auditório Júlio Sanderson, no Edifício Argentina, sede do CREMERJ, localizada na Praia de Botafogo, 228.

A campanha integra as ações do Mês dos Médicos e tem como objetivo incentivar a doação de sangue e contribuir para o abastecimento dos estoques do Hemorio.

“Sabemos o quanto a doação de sangue é importante para a assistência eficiente dos nossos pacientes. A doação de sangue salva vidas e estamos juntos com o Hemorio nessa sublime causa. Se puder, esteja conosco”, destaca o presidente do Cremerj, Antônio Braga.





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Serviço:

Campanha de doação de sangue do Cremerj em parceria com o Hemorio

Dia: 7 de outubro de 2026 (quarta-feira)

Local: sede do Cremerj, no auditório Júlio Sanderson – Praia de Botafogo, 228

Horário: das 10h às 15h

Para mais informações, acesse: https://portal.cremerj.org.br/noticias/cremerj-promove-campanha-de-doacao-de-sangue-em-7-de-outubro

Em caso de dúvidas sobre doação de sangue, ligue para 0800-282-0708 (Disque-Sangue)