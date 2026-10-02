Rio abre processo seletivo para 192 vagas temporárias de Oficial Especialista do Corpo de Bombeiros

As inscrições para o processo vão de 19 de outubro a 9 de novembro de 2026 - Foto: Divulgação

As inscrições para o processo vão de 19 de outubro a 9 de novembro de 2026 - Foto: Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira (02), o edital de um novo Processo Seletivo Simplificado para o Serviço Militar Temporário Voluntário (SMTV). Ao todo, são oferecidas 192 vagas para Oficiais Especialistas. As oportunidades contemplam médicos de diversas especialidades, cirurgiões-dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas.

As inscrições para o processo vão de 19 de outubro a 9 de novembro de 2026. Para participar, os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos na data da contratação e até 35 anos no último dia de inscrição, além de possuir graduação e qualificação profissional exigidas para a especialidade escolhida.

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A remuneração bruta prevista é de R$ 10.466,77 durante o Estágio de Formação de Oficiais e de R$ 12.279,71 após a conclusão dessa etapa.

O processo seletivo será composto por prova de títulos, teste ergométrico, exame de saúde, exame documental e investigação social. Na avaliação de títulos, serão consideradas a formação acadêmica, a qualificação profissional, a experiência e a produção técnico-científica dos candidatos.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto AOCP, responsável pela organização do processo seletivo. A taxa é de R$ 95,31, com possibilidade de isenção para os candidatos que atendam aos critérios estabelecidos.

O edital também está disponível no site do CBMERJ e traz todos os requisitos específicos de cada especialidade, a distribuição das vagas e os prazos do processo seletivo.

Links para consulta ao edital e inscrição:

https://www.cbmerj.rj.gov.br/cursos-e-concursos/

https://www.institutoaocp.org.br/concursos/status/inscricoes-abertas