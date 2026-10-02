Nos Estados Unidos, mulher processa hospital após ter perna errada amputada

Uma idosa de 74 anos está processando um hospital no estado de Ohio, nos Estados Unidos, após passar por um erro médico gravíssimo: a equipe amputou a perna errada durante uma cirurgia.

Sharon Jacks, que é veterana do Exército americano, foi ao hospital em setembro de 2025 para retirar a perna direita abaixo do joelho devido a um câncer de pele. Porém, ao acordar da operação, ela descobriu que os médicos haviam cortado a perna esquerda.

Por causa do engano, a idosa teve que passar por uma nova cirurgia quatro meses depois em outro hospital para remover a perna doente. Com isso, ela perdeu os dois membros.

Leia também:

Instituto Feira Preta lança segunda edição do Pretas Potências e oferece prêmios em dinheiro

Concurso de Artes Plásticas vai premiar artistas com R$ 12 mil e levar 20 obras finalistas para exposição

Sharon e o marido entraram na Justiça contra o Selby General Hospital, além de médicos e enfermeiros que participaram da operação. O processo aponta que a equipe fez duas pausas de checagem antes de começar o procedimento, um passo a passo obrigatório que serve justamente para confirmar o nome do paciente e qual parte do corpo deve ser operada. Mesmo assim, o erro passou despercebido.

Em nota a um canal de TV local, a direção do hospital admitiu que a falha poderia ter sido evitada e confirmou que as regras de segurança da sala de cirurgia não foram cumpridas. A instituição declarou estar triste com o caso e disse que está em oração pela família.

No processo, a vítima cobra indenização por danos físicos, dores, abalo emocional e perda da independência no dia a dia.