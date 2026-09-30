Senac RJ oferece cursos gratuitos com ferramentas de Inteligência Artificial para todo o estado

O Senac RJ está com inscrições abertas para quase 5 mil vagas gratuitas para cursos que incorporam ferramentas de Inteligência Artificial. A novidade é o curso Posts para Redes Sociais com Canva IA, mas também há vagas para IA na Prática, Como integrar IA no Excel e Marketing Digital com IA. As formações têm 8 horas aula, data de início a partir de 1º de outubro e serão realizadas no modo online e ao vivo. As inscrições devem ser realizadas pelo Link.

O curso Posts para Redes Sociais com Canva IA ensina a utilizar os recursos de Inteligência Artificial do Canva para criar peças com foco em redes sociais, abordando a elaboração de comandos para IA (prompts), princípios básicos de design visual, uso ideal de fontes e tipografia, escolha de paleta de cores e organização de informação. Ao longo das atividades, os participantes aprendem a analisar e aprimorar peças geradas por IA produzindo conteúdo para formatos digitais variados, como convites e posts para diferentes redes sociais. Trata-se de uma formação prática e introdutória, voltada para iniciantes e curiosos, com foco no uso da ferramenta. Para participar é preciso ter pelo menos 14 anos e Ensino Fundamental II completo, além de conhecimentos básicos de informática e internet e conta ativa no Canva.

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Já IA na Prática oferece uma introdução ao uso da Inteligência Artificial no dia a dia, apresentando ferramentas como ChatGPT e Gemini para criar textos e imagens com mais agilidade. Voltado para profissionais e estudantes de qualquer área, atende desde iniciantes até quem já possui conhecimentos básicos e deseja ampliar sua produtividade por meio da tecnologia e da IA. Para se inscrever, basta ter conhecimento básico de informática.

No curso Como Integrar IA no Excel, os participantes aprenderão operações essenciais do Excel, associadas ao uso estratégico da inteligência artificial para otimizar processos em planilhas. Também aprenderão a planejar, criar fórmulas e analisar dados de forma inteligente, tornando a utilização profissional do Excel mais rápida e eficiente. Para se inscrever, é necessário ter idade mínima de 14 anos e conhecimentos básicos de informática.

Marketing Digital com IA requer idade mínima de 16 anos e noções básicas de informática. A formação prática é ideal para quem quer começar a criar conteúdos no ambiente digital e entender como usar o marketing e a inteligência artificial para divulgar produtos e aumentar vendas. Os participantes irão aprender a criar conteúdos de vídeos que engajam nas redes sociais, utilizando Inteligência Artificial, com foco em formatos como Reels no instagram e TikTok.

Há 80 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino, que desde janeiro de 2023 é signatária do Pacto Global da ONU, investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

Serviço:

Cursos gratuitos:

IA na Prática

Posts para Redes Sociais com Canva IA

Como integrar IA no Excel

Marketing Digital com IA

Inscrições: Link

Modo Online e Ao vivo

Gratuito