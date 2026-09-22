Governo do estado divulga mais de 3 mil vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

O Governo do Estado abre a semana com 3.390 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.573 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 1.817 vagas ofertadas pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), que podem ser consultadas em http://www.ciee.org.br/.

A Região Metropolitana oferece oportunidades com remuneração entre dois e três salários mínimos (R$ 3.242 a R$ 4.863) para a função de cozinheiro de restaurante, que exige experiência anterior e o Ensino Médio completo. Na mesma região, também há oportunidades com salários de um a dois mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242) para as funções de auxiliar de mecânico, bombeiro hidráulico e estoquista, destinadas a candidatos com experiência e diferentes níveis de escolaridade. Para pessoas com deficiência (PcD), são 135 vagas para diferentes funções e remunerações.

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Na região do Médio Paraíba, foram captadas 41 oportunidades, com salários de um a dois mínimos. Já na região Serrana, há 126 vagas, também com essa mesma remuneração, para as posições de ajudante de reflorestamento, auxiliar de manutenção predial e confeiteiro.

Relatório produzido pelo Observatório do Trabalho, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, aponta que a maioria das vagas captadas 897 (57%) é do setor de Serviços, e 676 (43%) do Comércio. Por nível de escolaridade, 878 (55,8%) pedem o Ensino Médio completo e 533 (33,9%) o Ensino Fundamental completo. A maior parte das vagas (74,4%) exige experiência. É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site https://www.rj.gov.br/trabalho.