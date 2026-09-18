Espaços da Juventude abrem vagas para 3,5 mil vagas em 13 cursos

Nesta edição, serão disponibilizados 13 cursos, com formações voltadas para tecnologia, criatividade, inovação e qualificação profissional - Foto: Laryssa Lomenha- Secretaria Especial da Juventude Carioca

Nesta edição, serão disponibilizados 13 cursos, com formações voltadas para tecnologia, criatividade, inovação e qualificação profissional - Foto: Laryssa Lomenha- Secretaria Especial da Juventude Carioca

A Secretaria Municipal da Juventude Carioca (JUVRio) abriu inscrições para 3.500 vagas em cursos gratuitos oferecidos pelos Espaços da Juventude. As inscrições estão abertas até o dia 12 de outubro e são destinadas a jovens de 15 a 29 anos que moram na cidade do Rio de Janeiro. As aulas serão realizadas ao longo do mês de outubro.

Nesta edição, serão disponibilizados 13 cursos, com formações voltadas para tecnologia, criatividade, inovação e qualificação profissional. A programação inclui Inglês sem Fronteiras, Informática – Intermediário, Indústria Avançada, Robótica, Operador de Drone, Design Gráfico e Criatividade para o Mundo Digital, Fotografia Mobile, Design de Games, Impressão 3D, Manutenção e Montagem de Computador, Fotografia e Mídias Sociais.

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Entre as opções, os jovens poderão encontrar cursos voltados tanto para o desenvolvimento de competências profissionais quanto para áreas ligadas à economia criativa e às novas tecnologias. A programação busca ampliar o acesso à qualificação e preparar os participantes para diferentes possibilidades no mercado de trabalho.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Oportunidades Cariocas, da Prefeitura do Rio, por meio de pref.rio/servicos/cursos. Para participar, é necessário escolher o curso de interesse e preencher o formulário de inscrição.

As aulas serão realizadas nas unidades dos Espaços da Juventude nos bairros do Estácio, Cidade de Deus, Madureira, Vigário Geral, Jacarezinho, Vargem Pequena e Campo Grande. Todos os cursos oferecem material didático gratuitamente e certificado de conclusão aos participantes.

Os Espaços da Juventude são centros de formação voltados para novas tecnologias e profissões do futuro que já qualificaram 58.261 jovens. Distribuídos em diferentes regiões da cidade, os equipamentos têm como objetivo ampliar o acesso da juventude carioca à qualificação profissional, às novas tecnologias e às oportunidades de geração de renda.

Além das formações gratuitas, os espaços contam com ambientes climatizados, acolhedores e inclusivos, preparados para receber os jovens durante as atividades.

Unidades e Cursos - Outubro de 2026

Cidade de Deus

Endereço: Rua Daniel s/nº, apartamentos da Cidade de Deus (referência: próximo à Fundação Leão XIII)

Indústria Avançada — Segunda-feira — 14h às 18h

Operador de Drone — Quarta e Sexta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 14h às 16h / 16h às 18h / 19h às 21h

Robótica — Terça e Quinta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 14h às 16h / 16h às 18h / 19h às 21h

Madureira

Endereço: Avenida Ministro Edgard Romero, 502 (em frente ao BRT Otaviano)

Impressão 3D — Segunda-feira — 08h às 12h / 14h às 18h

Informática para Negócios — Terça e Quinta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h

Robótica — Quarta e Sexta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h

Vargem Pequena

Endereço: Estrada dos Bandeirantes, 11.127 – Praça César Maia, Vargem Pequena (entrada da comunidade César Maia, em frente à Escola Municipal Embaixador Ítalo Zappa)

Informática para Negócios — Terça e Quinta — 09h às 11h / 14h às 16h / 16h às 18h / 19h às 21h

Mídias Sociais — Quarta e Sexta — 09h às 11h / 14h às 16h / 16h às 18h / 19h às 21h

Campo Grande

Endereço: Rua Dom Pedrito, na Praça da Subprefeitura da Zona Oeste, Campo Grande

Informática para Negócios — Segunda-feira — 08h às 12h / 14h às 18h

Fotografia Mobile — Terça e Quinta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h

Design de Games — Quarta e Sexta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h

Vigário Geral

Endereço: Estrada do Vigário Geral s/nº - Praça Elba (referência: igreja em frente ao contêiner)

Informática - Intermediário — Terça e Quinta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h

Design Gráfico e Criatividade para o Mundo Digital — Quarta e Sexta — 08h às 10h / 10h15 às 12h15 / 13h30 às 15h30 / 15h45 às 17h45 / 19h às 21h

Estácio

Endereço: Praça Roberto Campos, Estácio (saída do metrô)

Informática - Intermediário - Segunda-feira - 13h às 17h

Informática para Negócios - Quarta e Sexta - 9h às 11h / 14h às 16h / 19h às 21h

Inglês sem Fronteiras - Terça e Quinta - 9h às 11h / 14h às 16h / 19h às 21h

Jacarezinho

Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 1801, Jacarezinho

Informática para Negócios — Segunda-feira — 13h às 17h

Manutenção e Montagem de Computador — Terça e Quinta — 09h às 11h / 13h às 15h / 15h às 17h

Fotografia — Quarta e Sexta — 09h às 11h / 13h às 15h / 15h às 17h