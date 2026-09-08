Light abre 49 vagas para jovens em busca do primeiro emprego

A Light está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz Administrativo, com 49 vagas destinadas a jovens entre 18 e 21 anos que estejam cursando o Ensino Médio e queiram iniciar a trajetória profissional. As oportunidades são para atuação no Centro, Cascadura, Penha Circular, Barra da Tijuca e Campo Grande, no Rio de Janeiro; Duque de Caxias e Queimados, na Baixada Fluminense; e em Itaguaí.

O programa conta com duas modalidades de aprendizagem. Uma delas combina atividades práticas na Light com formação teórica no SENAI. Na outra, a formação é realizada integralmente no SENAI Nova Iguaçu, proporcionando desenvolvimento profissional e preparação para o mercado de trabalho.

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“Queremos proporcionar uma experiência que combine aprendizado, desenvolvimento e contato com a rotina de uma grande empresa, dando aos jovens ferramentas para que possam se preparar para os próximos passos da carreira. Para a Light, também é uma oportunidade de contribuir para a formação de novos talentos e aproximar esses jovens do mercado de trabalho”, afirma Monica Vonavy, coordenadora de recrutamento e seleção da Light.

Para participar, é necessário:

• Ter entre 18 e 21 anos;

• Estar cursando o Ensino Médio;

• Ter certificado de reservista, no caso de candidatos do sexo masculino;

• Inscrição: pode ser realizada de 8 de setembro a 4 de outubro de 2026, pelo site: https://talentoslight.gupy.io/jobs/12418996.

Entre os benefícios oferecidos estão bolsa-auxílio, vale-refeição e vale-transporte. As vagas também são destinadas a pessoas com deficiência.